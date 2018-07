Für Europa hat es vor zwei Jahren nicht gereicht, aber die Welt ist den Franzosen gerade groß genug. Zwei Jahre nach dem gegen Portugal verlorenen EM-Finale trat Frankreich am Sonntag in Moskau die Nachfolge der deutschen Nationalmannschaft an. Im erfreulich kurzweiligen Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gab es einen 4:2 (2:1)-Sieg über Kroatien, die Überraschungsmannschaft des Turniers. Auch im Finale spielten die Kroaten leidenschaftlich auf, aber sie fabrizierten früh ein Eigentor und kurz darauf einen unglücklichen Handelfmeter. Unglückliche Umstände, aber am Ende nicht spielentscheidend. An der Berechtigung des französischen Sieges änderte all das das nichts.

Früher am Nachmittag hatten die Deutschen sich noch einmal kurz als Weltmeister fühlen dürfen. Philipp Lahm spazierte als Abgesandter der der 2014er Nationalelf auf den Rasen, und wie er da den WM-Pokal in den Händen auf einem Podest drapierte, wurde auf der Videoleinwand Kroatiens Kapitän Luka Modric dazu geschaltet, mit großen Augen voll von Verlangen. Dieses Verlangen erfuhr keine Erfüllung, stand aber für den Geist, mit dem die Kroaten das Spiel angingen. Sie waren die aktivere Mannschaft, sie wollten Fußball spielen und nicht nur verwalten, wie man es den Franzosen ja ein wenig nachgesagt hatte nach ihrer doch sehr zurückhaltenden Vorstellung im Halbfinale gegen Belgien.

Eigentor, Elfmeter und Videobeweis - alle Trends der WM im Finale

Auch im Endspiel war im französischen Spiel zunächst wenig Schönheit aufzumachen, es war wie gewohnt von Pragmatik geprägt. Eine Viertelstunde lang ließen die Franzosen ihren Gegner stürmen, bevorzugt über die linke Seite, wo der Außenverteidiger Benjamin Pavard und der ihn unterstützende Angreifer Kylian Mbappé doch einige Mühe mit Ivan Perisic hatten. Aber schon die erste Torannäherung zeitigte das französische Führungstor, es wurde zu allem Unglück der Kroaten auch noch von ihrem eigenen Mittestürmer erzielt. Mario Mandzukic war zur Abwehr eines Freistoßes zurückgeeilt. Antoine Griezmann zirkelte den Ball aus halbrechter Position in den Strafraum, allerlei Köpfe reckten sich nach ihm, Mandzukic mit nachhaltigem Erfolg. Sein Scheitel veränderte die Flugbahn um die entscheidenden Zentimeter, so dass Torhüter Danijel Subasic nicht mehr die Hand dranbekam.

Dieses frühe 1:0 nährte die Furcht vor einem langweiligen Endspiel. Dass der Unterhaltungswert dann doch überraschend hoch war, lag zunächst an den Kroaten. Die wehrten sich mit aller Macht und Wut, wie sie das schon im Halbfinale gegen England getan hatten. Und sie kamen schnell zurück, nur zehn Minuten nach Mandzukics Eigentor. Über Modric, Sime Vrsaljkound und Domagoj Vida kam der Ball am Kreidestrich des Strafraums zu Perisic. Der stoppte den Ball mit dem rechten Oberschenkel, legte ihn sich vorbei an N'Golo Kanté, umkurvte auch noch Pavard und jagte ihn mit dem linken Fuß mitten durch ein Gewühl französischer Spieler zum Ausgleich in die rechte Ecke. Ein großartiges Tor, schon das dritte im siebten WM-Spiel des kroatischen Flügelstürmers, den Hertha BSC vor neun Jahren für ungeeignet befunden hatte.

Perisic hätte ein strahlender Held werden können, aber es reichte nur zum tragischen. Ein paar Minuten später aber hatte er wie zuvor der Kollege Mandzukic ein unglückliches Erlebnis beim Verrichten der Abwehrarbeit. Nach Griezmanns Ecke mochte ihm der argentinische Schiedsrichter Nestor Pitana zunächst keine Absicht unterstellen, als ihm der Ball an die Hand sprang. Nach dem Studium der Fernsehbilder aber änderte er seine Meinung und verhängte einen Elfmeter. Im allgemeinen Durcheinander dauerte es vier Minuten, bis Griezmann zur Exekution schreiten durfte. Subasic flog nach rechts, der Ball aber nach links und Frankreich lag wieder vorn.

In allen K.o.-Spielen waren die Kroaten in Rückstand geraten

Griezmanns Elfmeter war Frankreichs erster Torschuss im gesamten Spiel. Den zweiten reichte er gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit nach, er stellte Subasic zwar vor keine Probleme und stand doch symbolisch für einen Zuwachs an französischer Angriffslust. Und für das Aufblühen des Kylian Mbappé. Der französische Wunderstürmer hatte bis dahin kaum etwas gezeigt. Und doch war er es, der dieses Finale entschied, mit zwei Szenen, die sein überragendes Talent demonstrierten.

Erst lief er bei einem Tempodribbling auf dem rechten Flügel der kroatischen Abwehr davon und spielte perfekt zurück auf Griezmann. Der spielte weiter auf Paul Pogba, dessen Schuss wurde zwar geblockt wurde, aber er bekam eine zweite Chance und diesmal zirkelte er den Ball mit viel Übersicht und Gefühl ins linke Eck. Das vierte Tor machte Mbappé selbst, mit einem dieser ansatzlosen Schüsse, wie er sie schon beim Achtelfinalsieg über Argentinien gezeigt hatte. Subasic blickte dem Ball traurig hinterher und Kroatien war geschlagen.

Mehr zum Thema Junge Spieler aus Paris Warum Frankreich als Talentschmiede den Weltfußball dominiert

Und einmal ließen die Franzosen aufblitzen, dass in ihnen doch mehr steckt als der Hang zu sterilem Zweckfußball. Mit einer Nachlässigkeit und Eleganz, wie sie dem Klischee genügen, wollte Lloris den Ball durch die Beine von Mandzukic schieben, was ähnlich gut klappte wie der legendäre Abwurf des Liverpooler Torhüters Loris Karius im Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Mandzukic lief mit dem Ball ins leere Tor und ermöglichte seiner Mannschaft einen verdient-würdevollen Abschied.