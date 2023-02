4:1-Heimsieg gegen Mönchengladbach Hertha BSC gelingt Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Der Ball flog wie ein Strich, er knallte an die Unterkante der Latte, prallte von dort ins Netz. Und dann wackelte das gesamte Olympiastadion. Marton Dardai, der aus mehr als 25 Metern abgezogen, lief gleich weiter Richtung Ostkurve. Es war der Moment, in dem bei Hertha BSC die Hoffnung zurückkehrte.

Was für eine Geschichte: Die ganze Saison über war Dardai, hervorgegangen aus der eigenen Jugend und durch seinen Vater gewissermaßen Herthaner seit Geburt, von Trainer Sandro Schwarz kaum berücksichtigt worden. An seinem 21. Geburtstag stand er nun zum zweiten Mal in dieser Spielzeit in der Startelf – und traf kurz nach der Pause zum 2:1 für Hertha BSC. Am Ende hieß es 4:1 (1:1) gegen Borussia Mönchengladbach.

Der Berliner Fußball-Bundesligist verlässt durch die ersten Punkte und den ersten Sieg des Jahres 2023 die direkten Abstiegsplätze. Weil die Mannschaft sich diesmal nicht unterkriegen ließ. Sie drehte den frühen Rückstand. Die ersten drei Tore für Hertha erzielten Spieler aus dem eigenen Nachwuchs: Jessic Ngankam, Marton Dardai und in der Nachspielzeit Derry Scherhant, der erstmals in der Bundesliga traf. Dodi Lukebakio verwandelte schließlich einen Foulelfmeter zum 4:1-Endstand.

Hertha hatte anfangs wenig Zugriff auf das Spiel

Marton Dardai war einer von drei Neuen in Herthas Startelf. Auch Tolga Cigerci und Ngankam kamen neu ins Team, spielten beide erstmals von Anfang an. Dafür blieben Jonjoe Kenny, Jean-Paul Boetius und Dodi Lukebakio draußen. Zudem stellte Trainer Sandro Schwarz, wie erwartet, seine taktische Grundordnung um: von 4-2-3-1 auf 3-5-2.

Statistik Hertha BSC: O. Christensen - Uremovic, Kempf, M. Dardai (83. Mittelstädt) - Marco Richter, Tolga Cigerci (83. Sunjic), Plattenhardt - Tousart, Serdar (65. Boetius) - Niederlechner (72. Scherhant), Ngankam (65. Lukebakio) Mönchengladbach: Omlin - Scally (90. P. Herrmann), Itakura, N. Elvedi, Netz (90.+1 Lainer) - Kramer (78. Ngoumou), Koné - H. Wolf (66. Neuhaus), J. Hofmann, Stindl (66. Pléa) - Thuram Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle) Zuschauer: 40.973 Tore: 0:1 N. Elvedi (17.), 1:1 Ngankam (30.), 2:1 M. Dardai (52.), 3:1 Scherhant (90.+1), 4:1 Lukebakio (90.+7/Foulelfmeter)

Der erhoffte Effekt stellte sich erst einmal nicht ein. Im Gegenteil. Hertha hatte zu wenig Zugriff auf das Spiel. Vorne liefen Florian Niederlechner und Jessic Ngankam Gladbachs Viererkette vergeblich an, hinter ihnen klaffte eine so große Lücke, dass die ballsicheren Borussen wenig Mühe hatten, sich aus dem Pressingdruck zu befreien. Und hinten, im Spielaufbau, fehlte eine Idee. Also versuchte es Dardai mangels anderer Optionen in Regel mit langen Diagonalbällen.

Die Gäste aber machten zu wenig aus ihrer Kontrolle über das Spiel. Gefährlich wurden sie nur nach Standards. Nach der ersten Ecke setzte Marcus Thuram den Ball per Kopf über das Tor. Knapp zehn Minuten später machte es Innenverteidiger Nico Elvedi besser und köpfte zum 1:0 ein. Allerdings hatte Elvedi nach dem Eckball des früheren Herthaners Luca Netz auch keinen Gegenspieler, der ihn behinderte.

Fast 300 Minuten ohne Torerfolg

Hertha wirkte in dieser Phase ein wenig ratlos, hatte aber Glück, dass die Gäste sich diese Ratlosigkeit nicht entschiedener zunutze machten. Die Berliner blieben im Spiel, erst recht nach dem Ausgleich, der ein wenig aus dem Nichts kam. Marco Richter eroberte an der Seitenlinie den Ball, spielte einen Doppelpass mit Cigerci, der den Ball per Hacke zurückbeförderte, und nach Richters flacher Hereingabe musste Ngankam nur noch seinen Fuß hinhalten.

Fast 300 Spielminuten hatten die Berliner auf einen Torerfolg warten müssen. Entsprechend gewaltig fiel der Aufschrei im Olympiastadion auch. Auch die Mannschaft wirkte nun deutlich befreiter, ging aggressiver und mutiger zu Werke und baute deutlich mehr Druck auf die Gladbacher auf. Bis zur Pause hatte Hertha durch Richter und Niederlechner, jeweils nach Standards, noch zwei gute Chance auf die Führung.

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte: mit energischen Berlinern und weiterhin recht sorglosen Gästen, die sich weitgehend mit unambitioniertem Ballgeschiebe begnügten. Hertha blieb griffig und ging durch Dardais Traumtor zurecht in Führung.

Dass der Sieg der Berliner in den verbleibenden 40 Minuten nie mehr ernsthaft in Gefahr geriet, sprach zum einen gegen die offensiv biederen und offensiv komplett harmlosen Gladbacher, die erst in den Schlussminuten etwas gefährlicher wurden. Es sprach aber vor allem dafür, dass Hertha offenbar kapiert hat, was gerade für die Mannschaft und den Verein auf dem Spiel steht.

Zur Startseite