4:3 gegen die Löwen Frankfurt Eisbären feiern zweiten Heimsieg des Wochenendes

Mit dem Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt hat für die Eisbären am Sonntagnachmittag das letzte Viertel der Hauptrunde begonnen. Diese Phase der Saison ist zum einen dadurch geprägt, dass die Mannschaften noch um eine gute Ausgangsposition in den Play-offs kämpfen oder bemüht sind, in Richtung Abstieg ein Punktepolster aufzubauen. Zudem besteht in den kommenden Wochen die letzte Chance, noch kleinere Veränderungen im System vorzunehmen, ehe es dann in den K.-o.-Runden um das sportliche Überleben geht.

Angesichts einer ziemlich konstanten Hauptrunde ist den Berlinern ein Platz unter den drei ersten Teams ziemlich sicher. Die folgenden Mannschaften sind über zehn Punkte entfernt. Allerdings besteht natürlich der Anspruch, als bestes Team der Hauptrunde in die Play-offs einzuziehen. Mit einem 4:3 (0:1, 2:1, 2:1) gegen die Hessen haben die Eisbären den Druck auf Bremerhaven im zähen Ringen um Platz eins erhöht. Die Pinguins von der Nordseeküste sind erst am Nachmittag beim amtierenden Meister Red Bull München gefordert.

Ähnlich wie schon beim 5:4 nach Verlängerung gegen die Kölner Haie am Freitagabend wirkte auch dieser Auftritt nur ansatzweise überzeugend und reif für die Play-offs. Gerade im ersten Drittel wirkte teilweise doch sehr behäbig, was die Gastgeber den 14.200 Zuschauenden in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena präsentierten. Das Fore-Checking wurde ziemlich halbherzig umgesetzt, Frankfurts Keeper Julius Hudacek wurde kaum gefordert. Das 0:1 durch Maksim Matushkin fiel allerdings auch eher zufällig.

Beim Comeback von Blaine Byron, der wegen einer Bänderverletzung sei Ende November pausieren musste, kamen die Eisbären dann intensiver aus der Kabine. Tobias Eder und Zach Boychuk brauchten nur 77 Sekunden, um das Spiel zu drehen (26./27.). Allerdings nutzte der frühere Teamkollege Dominik Bokk die erste Überzahlsituation in diesem Spiel mit einem abgefälschten Schuss von der blauen Linie zum Ausgleich. Und so ging es mit einem 2:2 in das letzte Drittel.

Aber auch die Eisbären wussten die Vorzüge des Powerplays für sich zu nutzen. Unmittelbar, nachdem der Frankfurter Cody Kunyk aufs Eis zurückgekehrt war, woraus sich aus einer 5:3- eine 5:4-Überzahl für die Berliner ergab, stand Frederik Tiffels goldrichtig, um einen Nachschuss zu verwandeln. Es war bereits sein vierter Überzahltreffer in dieser Saison.

Die Vorentscheidung fiel dann rund neun Minuten vor der Schlusssirene. Kai Wissmann erhöhte beim Vier-gegen-Vier, Byron steuerte seine erste Vorlage nach der langen Pause bei. Allerdings hatten auch die Gäste noch einmal Grund zum Jubeln. Carter Rowney verkürzte in der vorletzten Minuten auf 3:4. Dabei sollte es bleiben. Ein weiterer gefährlicher Frankfurter Versuch landete am Pfosten.