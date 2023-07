Berliner AK geht in Luckenwalde unter Viktoria 89 überrascht gegen Energie

Für eine Überraschung hat am ersten Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost der FC Viktoria 89 gesorgt. Viktoria gewann gegen Energie Cottbus, Meister in der vorigen Saison, 2:1 (1:0). Die Tore erzielten Metehan Yildirim in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und Shean Mensah. Jonas Hildebrandt konnte für Energie nur noch per Foulelfmeter verkürzen.

Auch zwei weitere Teams aus Berlin starteten erfolgreich: Die zweite Mannschaft von Hertha BSC bezwang Chemie Leipzig 3:0 (2:0). Ebenfalls 3:0 (1:0) hieß es für den BFC Dynamo gegen Drittliga-Absteiger FSV Zwickau.

Pech hatte die VSG Altglienicke, die bei Lok Leipzig nach 1:0-Pausenführung noch 1:2 verlor. Loks Siegtreffer durch Abou Ballo fiel in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Der SV Babelsberg 03 setzte sich 2:1 (1:0) gegen den ZFC Meuselwitz durch.

Und für den völlig neu formierten BAK zeigte sich schon zum Auftakt, dass es wie erwartet eine sehr schwere Saison werden dürfte: 0:6 (0:3) beim FSV Luckenwalde. (Tsp)