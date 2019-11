Einmal an diesem Samstagabend im November waren sich die Fans von Hertha BSC und vom 1. FC Union dann doch noch einig. Als Schiedsrichter Deniz Aytekin kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit zu dem kleinen Monitor am Spielfeldrand lief, stimmten die Fanlager den selben Gesang an. „Ihr macht unseren Sport kaputt!“, schallte es von beiden Seiten durch das ausverkaufte Stadion An der Alten Försterei. Der Videobeweis erfreut sich bei den Ultras der Bundesliga-Vereine schließlich keiner großen Beliebtheit.

Als Aytekin ein paar endlos lange Sekunden später auf den Elfmeterpunkt zeigte, setzte bei den Fans des Aufsteigers ein Jubel ein, der das Stadion erbeben ließ und kurz darauf noch lauter wurde. Der gerade eingewechselte Sebastian Polter schoss den Strafstoß humorlos unter die Latte und Union so in der 90. Minute zum 1:0 (0:0)-Sieg gegen Hertha BSC.

Im fünften Duell der beiden Vereine ist es der erste Heimerfolg. Union verbessert sich damit in der Tabelle auf Rang 13 und liegt nur noch einen Punkt hinter Hertha. Das war den Unions-Fans an diesem Abend aber herzlich egal. „Stadtmeister, Stadtmeister. Berlins Nummer eins“, feierten sie nach dem Abpfiff.

Beide Trainer rotierten fleißig

Beide Trainer rotierten nach den Pokalerfolgen unter der Woche wie erwartet zurück und tauschten jeweils ihre halbe Mannschaft aus. Den besseren Start erwischten die Gastgeber.

Es waren keine drei Minuten gespielt, da hatten die Union-Fans unter den 22.012 Zuschauern im natürlich ausverkauften Stadion den Torschrei bereits auf den Lippen. Am Ende eines präzisen Angriffes über Robert Andrich und Sebastian Andersson kam Christopher Lenz am langen Pfosten erstaunlich frei mit dem Kopf zum Abschluss. Der Ball klatschte an den Innenpfosten und flog von dort die Linie entlang, drehte sich allerdings vom Tor weg.

Wenig später brachte auch Andersson einen Kopfball auf das gegnerische Tor, Herthas Schlussmann Rune Jarstein hatte aber keine Probleme. Union war in der Anfangsphase aktiver und aggressiver. Der Aufsteiger formierte sich hinten mit einer Dreierkette, zeigte im Spielaufbau viel Geduld und hatte in der ersten Halbzeit überraschend viel Ballbesitz.

Hertha agierte trotz einer auf dem Papier offensiven Aufstellung mit Vedad Ibisevic und Dodi Lukebakio lange sehr abwartend. Hin und wieder ließen die Gäste ihre Schnelligkeit zwar aufblitzen, trafen in den wenigen aussichtsreichen Umschaltsituationen meist die falschen Entscheidungen.

Richtig gefährlich wurde es nur in der 14. Minute, als Javairo Dilrosun mit einem Übersteiger zur Grundlinie durchbrach und am langen Pfosten Lukebakio fand. Dessen Kopfball war aber weder platziert noch scharf genug, um Rafal Gikiewicz Schwierigkeiten zu bereiten.

Kampf um jeden Zentimeter. Hertha und Union lieferten sich ein intensives Spiel. Höhepunkte gab es allerdings nicht sehr viele. Foto: dpa

Nach dem durchaus forschen Beginn schlief das Spiel in der Folge etwas ein. Union machte weiter den etwas besseren Eindruck, kam aber nicht über harmlose Distanzschüsse von Christian Gentner und Andrich sowie eine gefährliche Flanke von Christopher Trimmel hinaus.

Weder Unions Trainer Urs Fischer nich sein Gegenüber Ante Covic schienen wirklich zufrieden mit ihren Teams zu sein und wechselten in der Halbzeit. Bei Union ersetze Joshua Mees Marius Bülter, bei Hertha kam Eduard Löwen für Per Skjelbred ins Spiel. Hertha erwischte den besseren Start in die zweite Hälfte und hatte eine gute Möglichkeit nach einer Ecke. Lukebakio traf den Ball jedoch nicht sauber.

Das Spiel war für sechs Minuten unterbrochen

Wenige Momente später rückte das Spielgeschehen dann allerdings ganz weit in den Hintergrund. Nachdem wiederholt Raketen aus dem Gästeblock auf den Rasen geschossen wurden, unterbrach Schiedsrichter Deniz Aytekin das Spiel für sechs Minuten.

Nach der Zwangspause gingen beide Mannschaften wieder mit mehr Elan zur Sache, auch wenn das Spiel rein sportlich von bescheidenem Unterhaltungswert blieb. Hertha begann nun, den Ball auch mal etwas länger in den eigenen Reihen zu halten, die gefährlichsten Szenen entstanden aber weiter aus Umschaltsituationen.

Lukebakio war nach einem langen Ball von Keven Schlotterbeck nur noch mit einem Foul zu stoppen, den folgenden Freistoß aus 23 Metern schoss der eingewechselte Löwen jedoch über das Tor. Wenig später hatte Unions Torwart Gikiewicz bei einer scharfen Hereingabe von links einige Probleme.

Union stand nun deutlich tiefer, presste nicht mehr so intensiv und hatte Räume zum Kontern. Das liegt dem Aufsteiger eigentlich, Andersson und Mees verpassten aber den richtigen Moment für das Abspiel. Einen strammen Distanzschuss von Andrich sah Jarstein entspannt neben den rechten Pfosten fliegen.

Mit der Einwechslung von Polter wurde das Publikum noch einmal lauter und wenig später kam Gentner links im Strafraum zum Abschluss. Sein Schuss flog weit über das Tor, doch Dedryck Boyata kam noch herangeflogen und grätschte Unions Mittelfeldroutinier um. Nach Polters Elfmetertor drückte Hertha noch mal, doch nach zehn Minuten Nachspielzeit hatte es Union geschafft.