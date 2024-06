Britischer Starkomiker kommt nach Berlin Omid Djalili spricht über Fußball

Seit mehr als 20 Jahren gehört Omid Djalili zu den größten Namen der britischen Comedy-Szene. Jetzt kommt er nach Berlin und tritt für das Fußball-Kabarett „Pfostenbruch“ auf. Und das an dem Tag, an dem England in Frankfurt ihr zweites EM-Gruppenspiel gegen Dänemark bestreiten.

Der 58-Jährige ist Teil einer Generation von Komikern, die das Stand-Up-Genre in den 2000er Jahren wieder groß machte. 2004 trat er nämlich schon bei der allerersten Aufführung der langjährigen Hit-Sendung der BBC „Live At The Apollo“ auf.

Selbstironie und kontroverse Themen

In einer Comedy-Kultur, die sich oft ziemlich ernst nimmt, war Djalili schon immer eher ein Verfechter der fröhlichen Albernheit. Und zwar auch, wenn seine Themen oft kontrovers sind.

Kleiner, dicker Sohn des Dönerbudenbesitzers Selbstbezeichnung von Omid Djalili

Ein Londoner iranischer Abstammung, er charakterisierte sich schon in den 1990ern ironisch als „dicken Sohn eines Kebabladen-Betreibers“. Seitdem hat er eine Karriere daraus gemacht, sich über Rassismus, Klischees und sogar auch die Politik im Nahen Osten lustig zu machen. Geschmacklos ist er jedoch höchstens bei der Wahl seines Fußballvereins. Denn Djalili ist Fan des FC Chelsea.

Comedian und Filmstar Omid Djalili unterhält das Publikum bei seinem Auftritt auf dem „Comedy Crate Comedy Festival“ 2019 in Northampton, England. © imago images / ZUMA Press/Keith Mayhew

Ihn kennt wirklich jeder in England

Mittlerweile ist er wohl das, was die Briten einen „National Treasure“ nennen. Jemand, den wirklich jeder kennt. Auch, wenn sie nicht unbedingt wissen, woher. Schließlich ist Djalili längst schon mehr als nur ein Stand-Up, sondern auch ein fleißiger Haupt- und Nebendarsteller in zahlreichen Filmen, West-End-Musicals und Werbespots. In den letzten Jahren ist er sowohl in einem James-Bond-Film („The World is not enough“) als auch im Videospiel Grand Theft Auto aufgetreten.

Am Donnerstag folgt mit dem Auftritt beim „Pfostenbruch“ schon das nächste Karriere-Highlight. Um 20:30 ist Djalili auf der Bühne zu sehen. Tickets gibt es auf der Internetseite der Stachelschweine.