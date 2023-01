Bundesliga, 18. Spieltag Bochum kassiert fünf Tore, Bremen mit Befreiungsschlag

Der 1. FC Union hat seine Stellung als aktuelle Nummer eins in Berlin und erster Verfolger von Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern bestätigt. Die Köpenicker setzten sich am Samstag im Fußball-Hauptstadtderby mit 2:0 (1:0) bei Hertha BSC durch. Damit zog Union nach Punkten mit den Münchnern gleich, die am Abend (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt spielen.

Der SC Freiburg gewann nach zwei sieglosen Spielen zum Auftakt des Jahres mit 3:1 (2:1) gegen den FC Augsburg. Der VfL Bochum bleibt durch das 2:5 (0:3) beim FSV Mainz 05 auf dem Relegationsrang und einen Platz vor Hertha. Borussia Mönchengladbach siegte mit 4:1 (2:0) bei der TSG Hoffenheim, Werder Bremen gewann mit 2:1 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg. (dpa)

Zur Startseite