Bundesliga Bayern zerlegt Schalke, Bochum feiert wichtigen Sieg

Das Bällchen lief einfach durch die Reihen, ehe am Ende der Kette Thomas Müller dran war. Der Spieler des FC Bayern München, über den in den vergangenen Wochen und Tagen so viel diskutiert worden war, schoss den Ball locker und leicht mit der Innenseite zum 1:0 ins Tor. Das Heimspiel der Münchner gegen den FC Schalke 04 hatte teils die Anmutung eines Trainingsspiel. 6:0 (2:0) endete die Begegnung, die die Münchner näher zur elften Deutschen Meisterschaft in Folge bringt und den FC Schalke 04 ein Stück weit näher in die Zweite Liga. Die weiteren Treffer für den FC Bayern erzielten Joshua Kimmich, zwei Mal Serge Gnabry, Mathys Tel und Noussair Mazraoui.

Im Osten Berlins, beim 1. FC Union, hatte das Spiel keinen Trainingscharakter. Deutlich war es zunächst aber schon. Die Unioner führten schon zur Halbzeit mit 3:0 Toren im Spitzenspiel gegen den SC Freiburg. Vor allem Angreifer Sheraldo Becker war von den Freiburgern nicht zu bremsen. Zwei Mal traf er ins Tor, den ersten Treffer des Spiels erzielte sein Sturmpartner Kevin Behrens.

Am Ende wurde es dann nochmal spannend. Freiburg kam durch Manuel Gulde und Vincenzo Grifo zum Anschluss. Aissa Laidouni machte dann für Union alles klar. Durch den Sieg sind die Köpenicker saisonübergreifend seit 22 Heimspielen ungeschlagen. In der Tabelle schlägt sich die Heimstärke vorerst mit Platz drei nieder. Am Sonntag kann Leipzig am 1. FC Union vorbeiziehen.

Am Tabellenkeller konnte der VfL Bochum einen wichtigen Sieg erringen. Durch das 3:2 (1:1) gegen den FC Augsburg steht der Verein auf einem Nichtabstiegsplatz. Zudem trennt die Bochumer nur noch ein Punkt von der TSG Hoffenheim, die in Wolfsburg 1:2 (0:1) unterlag. Das Rhein-Main-Derby zwischen Frankfurt und Mainz entschieden die Hessen mit 3:0 für sich. (Tsp)