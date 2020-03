Der echte Maximilian Mittelstädt schickte den virtuellen auf den Platz. Beide hatten ihre Trikots übergezogen, der eine saß zuhause an der Konsole und ließ den anderen Fußball spielen. Weil die Profis in Zeiten des Coronavirus ihrem Job nicht nachgehen können und vorbildlich daheim bleiben, hatte sich die Deutsche Fußball-Liga (DFL) für dieses Wochenende etwas überlegt. Ein drittes in Folge ohne jegliches Spiel sollte es nicht geben und deshalb initiierte die DFL die sogenannte „Bundesliga Home Challenge“.

Unter dem Motto „Stay home …and play“ sind am Samstag und Sonntag 26 Klubs aus der Ersten und Zweiten Liga online im Einsatz. Sie spielen Fifa 2020 von EA Sports. E-Sport statt regulärer Spielbetrieb – irgendwie muss der Ball ja rollen. Wenn auch nur zum Zeitvertreib und ohne wirklichen Wettbewerbsgedanken. Der Modus dafür ist gewöhnungsbedürftig, weil jeweils ein Profi aus dem Team und einer aus dem Umfeld des Vereins antreten. So kommt es zu zwei Spielen, das Ergebnis beider Partien wird addiert, um ein Endresultat zu ermitteln.

Hertha schlug den SC Paderborn insgesamt 6:3

Hertha BSC bekam es am Samstag mit dem SC Paderborn zu tun. Maximilian Mittelstädt traf auf Rifet Kapic, wie der Berliner im realen Leben von Beruf Mittelfeldspieler. Anders als an normalen Samstagnachmittagen durfte sich Mittelstädt allerdings darüber freuen, dass es schon 4:1 für ihn stand, bevor es überhaupt losging. Denn zuvor hatte Vereinskollege und E-Sportler Elias Nerlich eine starke Leistung gegen den Paderborner Lucas Fiedler gezeigt. Mittelstädt konnte diesen Vorsprung verteidigen, 2:2 hieß es in seinem Spiel am Ende und damit insgesamt 6:3 für Hertha.

Wer Lust hatte, konnte dieses Spiel und kann auch die weiteren – zum Beispiel das des 1. FC Union am Sonntag um 17.10 gegen Jahn Regensburg – online auf den offiziellen Bundesliga-Sendern Sky oder Dazn oder ganz einfach auf dem YouTube-Kanal der Virtual Bundesliga verfolgen.

90 Minuten dauert eine Partie dabei nicht, der Zeitraffer des Programms verhindert aufkommende Langeweile. Zudem hält ein Live-Kommentator die Zuschauer bei Laune und das erinnert dann fast schon wieder an den wahren Fußball. Spätestens dann, wenn der Sprecher nur noch nervt.

Für Chancengleichheit ist übrigens dadurch gesorgt, dass die Spielstärken aller Teams identisch sind. Somit hätte am Sonntag also auch Zweitligist Regensburg gegen den höherklassigen 1. FC Union eine Chance. Theoretisch. Wie so vieles in diesem Tagen. Während bei YouTube die Chatfunktion am Samstag fleißig genutzt wurde, tauchte bei Twitter als Kommentar unter den Tweets zum Spielverlauf wirklich zuverlässig nur ein Porno-Spammer auf. So richtig flutscht das Ganze noch nicht, aber aller Anfang ist schwer.

Mehr zum Thema Hertha BSC im Blog Hertha BSC prüft Verschiebung der Präsidiumswahl

Am kommenden Wochenende gibt es einen zweiten Versuch, es dürfte im Sinne aller Fußballfans sein, wenn es das dann irgendwann auch gewesen ist und der echte Ball in der Bundesliga wieder rollt. Der echte Maximilian Mittelstädt hat den virtuellen in seinem Spiel übrigens kurz vor Schluss ausgewechselt. Der Erfolg der Mannschaft steht über dem Ehrgeiz des Einzelnen. Immerhin so weit ist es im E-Sport auch schon gekommen.