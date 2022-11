Chancen aufs Achtelfinale So kann Deutschland noch weiterkommen

Nach zwei von drei Spielen steht die deutsche Nationalelf mit nur einem Punkt in ihrer Gruppe zunächst auf dem letzten Platz. Das klingt nach düsteren Aussichten. Trotzdem ist es noch längst nicht vorbei für das Team von Bundestrainer Hansi Flick.

Das haben sie vor allem den Kickern aus Costa Rica zu verdanken, die am Sonntag gegen Japan siegten.

Eins ist aber auch klar: In jedem Fall muss Deutschland am Donnerstag gewinnen. Darüber hinaus müssen allerdings weitere Faktoren stimmen. In diesen drei Szenarien schafft die Nationalmannschaft es ins Achtelfinale.

Szenario 1: Japan verliert

Das simpelste Szenario ist folgendes: Deutschland gewinnt gegen Costa Rica, zeitgleich wird Japan von Spanien besiegt. In diesem Fall zieht die deutsche Nationalelf sicher ins Achtelfinale ein.

Szenario 2: Japan spielt Unentschieden

Spielt Japan unentschieden, wird es kniffliger. Dann muss Deutschland mit mindestens zwei Toren Unterschied gegen Costa Rica gewinnen, um über eine bessere Tordifferenz auf den zweiten Platz vorzurücken.

Szenario 3: Japan gewinnt

Noch komplizierter wird es, wenn Japan gewinnt. Dann stünde Japan auf dem ersten, Deutschland punktgleich mit Spanien auf dem zweiten Gruppenplatz. Da die Spanier in ihrem ersten WM-Spiel 7:0 gespielt haben, müsste die deutsche Nationalmannschaft entsprechend viele Tore schießen.

Gewinnt Japan etwa knapp mit 1:0 gegen Spanien, muss Deutschland zum Weiterkommen 7:0 gegen Costa Rica gewinnen. Dann hätten Spanien und Deutschland die gleiche Tordifferenz – Deutschland im Vergleich aber ein Tor mehr erzielt.

Zur Startseite