Christoph Biermann über den Erfolg des 1. FC Union „Urs Fischer ist der beste Trainer der Bundesliga“

Herr Biermann, in Ihrem neuen Buch „Um jeden Preis“ beschreiben Sie, wie der sportliche Wettbewerb im europäischen Fußball in den vergangenen Jahrzehnten erodiert ist und wenige reiche Klubs die Titel unter sich aufteilen. Nun steht der 1. FC Union aber seit sieben Spieltagen an der Spitze der Bundesliga. Wie passt das zusammen?

Es ist zwar nicht nur eine Laune des Schicksals, denn in der Mannschaft steckt Substanz drin. Aber es ist auch eine Tabellenführung von Gnaden des FC Bayern, wie jeder andere Tabellenführer in der Bundesliga einer von Gnaden des FC Bayern wäre. Die Münchner hatten zu Beginn der Saison entweder noch keine richtige Lust oder mussten erst mal seriöse Probleme lösen. Das ist inzwischen passiert, insofern würde ich bezweifeln, dass Unions Tabellenführung noch ewig hält.

Zur Person © Norman Posselt/Kiepenheuer & Witsch Christoph Biermann, 61, ist Reporter beim Fußballmagazin „11 Freude“. In der Saison 2019/20 hat er den 1. FC Union eng begleitet und seine Erlebnisse im Buch „Wir werden ewig leben“ verewigt. Anfang Oktober ist sein neuestes Werk „Um jeden Preis: Die wahre Geschichte des modernen Fußballs von 1992 bis heute“ erschienen.

Zuletzt kamen immer wieder Vergleiche mit Leicester City auf, dem englischen Sensationsmeister von 2016. Sehen Sie ein Szenario, in dem der 1. FC Union tatsächlich den Titel holen könnte?

Ja, wenn die Bayern ihn lassen. Dafür müssten sie das Interesse an der Bundesliga verlieren oder so euphorisiert oder niedergeschlagen von der WM aus Katar zurückkommen, dass ganz seltsame Dinge passieren. Aber normalerweise ist es unmöglich.

Das Drama des modernen Fußballs ist, dass an jedem sportlichen Erfolg ein entsprechendes Preisschild hängt. Deshalb freuen wir uns auch ein Loch in den Bauch, wenn etwas passiert wie bei Union oder Leicester, wo sportlicher Erfolg und Preisschild nicht zusammenpassen. Das sind die schönen Momente, wenn man denkt: Es ist doch nicht alles vom Geld vorbestimmt. Aber letztlich ist es wie beim Klimawandel, wenn es während einer Sommerdürre mal zwei Tage regnet. Das ist die Ausnahme von der Regel. Wenn du reich bist, kannst du dir im Fußball Fehler leisten. Wenn du arm bist, kannst du das nicht.

Die Grundvoraussetzung für den Titelgewinn wäre, dass Union weiter so konstant punktet wie bisher. Wie realistisch ist das?

Ich sehe keinen Grund, warum das nicht passieren sollte. Theoretisch könnte sie natürlich eine schlimme Verletzungswelle treffen, aber Union ist die Mannschaft mit den wenigsten Verletzten in der Bundesliga – und das ist kein Zufall. Die Leistungen waren bislang trotz der Doppelbelastung durch nationale und internationale Spiele absolut stabil. Ich sehe kein Szenario, warum sie einbrechen sollten.

Was macht Union so viel stärker als die vielen anderen Klubs mit besseren Voraussetzungen, mit einem höheren Budget?

Ich glaube, dass es Urs Fischer und seinem Trainerteam gelungen ist, einen speziellen Fußballstil zu entwickeln, der die Schwächen, die diese Mannschaft zweifellos hat, durch eine brettharte und wahnsinnig gut organisierte Defensive ausgleicht. Union verteidigt nicht nur ganz gut, Union verteidigt auf Champions-League-Niveau. Das hilft auch über die Schwächen im Offensivspiel hinweg.

Sven Michel schoss Union am Donnerstag in die Zwischenrunde der Europa League. Dort könnten die Berliner auf einen ganz großen Namen des europäischen Fußballs treffen. © IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Warum finden viele Konkurrenten seit Jahren kein Gegenmittel gegen diesen Fußball, den viele als recht simpel bezeichnen?

Der Fußball ist nicht simpel, damit tut man Union unrecht. Das ist nämlich nicht nur eine Willensfrage, sondern darin steckt wahnsinnig viel Arbeit. Die These, dass die Spielweise bald dekodiert sein wird, halte ich übrigens auch für Quatsch. Das ist nicht wie bei einem Zaubertrick, den man nur durchschauen muss und dann weiß: Ach, so geht das. Wenn etwas so gut gemacht ist wie bei Union, muss man sich schon richtig etwas einfallen lassen.

Sie haben die Arbeit des Teams um Urs Fischer ein Jahr lang sehr intensiv verfolgt. War die defensive Organisation damals der Schwerpunkt im Training?

Nein, es ging um alle Aspekte des Spiels. Wer keine überragenden Spieler zur Verfügung hat, muss sein Spiel vernünftig organisieren. Das ist sehr aufwendig, und das war auch vor drei Jahren schon so.

Herr Windhorst hätte sein Geld besser angelegt, wenn er es zu Union getragen hätte. Christoph Biermann

Wie groß ist Fischers Anteil an Unions Erfolgen der vergangenen Jahre?

Ich bin vielleicht etwas voreingenommen, aber Urs Fischer ist der beste Trainer der Bundesliga. Wenn man schaut, wer was aus welchen finanziellen Möglichkeiten macht, wie also das Verhältnis zwischen wirtschaftlichem Einsatz und sportlichem Ertrag ist, dann sind Fischer und seine Leute eindeutig Spitzenreiter – und zwar mit weitem Abstand.

Es gibt seit einiger Zeit einen lebhaften Trainermarkt mit Ablösesummen und hohen Gehältern. Wie groß ist die Gefahr, dass Fischer irgendwann doch einer Verlockung erliegt?

Die halte ich für relativ gering, weil ich den Eindruck habe, dass er sich hier sehr wohlfühlt. Sonst hätte er den Vertrag nicht gerade erst verlängert, sondern im Sommer auslaufen lassen und auf einen tollen Verein gewartet, der mit Sicherheit gekommen wäre.

Christoph Biermann (rechts) begleitete den 1. FC Union und Trainer Urs Fischer in der ersten Bundesliga-Saison ganz nah. © Imago/Matthias Koch

Wo sehen Sie das Limit für einen Verein wie Union?

Das wird davon abhängen, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten du dir erarbeitest. Union wird in einer Woche auf der Mitgliederversammlung seine Zahlen präsentieren und auch wenn ich die nicht kenne, dürften sie beeindruckend sein, weil ihnen alle die Bude einrennen. Das ist für Sponsoren schließlich eine Erfolgsgeschichte, mit der man sich gerne verbindet. In dem Moment, wenn der Verein das Stadion mal ausgebaut hat, dringt er noch einmal in neue Dimensionen vor. Union hat eine Chance, sich langfristig im gehobenen Mittelbereich der Tabelle zu etablieren.

Bräuchte es für mehr einen großen externen Investor?

Ich weiß, dass Unions Präsident Dirk Zingler nicht per se gegen Investoren ist, Union ist aber nach wie vor ein eingetragener Verein ohne ausgelagerte Kapitalgesellschaft. Und ich sehe nicht, dass sich das so bald ändert. Herr Windhorst hätte sein Geld aber besser angelegt, wenn er es zu Union getragen hätte. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie sich einig geworden wären.

Wenn Sie gerade Lars Windhorst ansprechen. Wie sehen Sie die Situation bei Hertha mit dem neuen Präsidium?

Hertha befindet sich in einer wahnsinnig komplizierten Situation, auch wenn der Wechsel an der Vereinsspitze für eine gewisse Befriedung mit dem Publikum gesorgt hat. Mein Gefühl ist erst mal positiv, aber mir fehlt die Fantasie für einen schnellen Weg aus der Bredouille. Wenn ein anderer Investor Windhorst auslösen sollte, was ich zu diesem Preis für völlig unrealistisch halte, landet das Geld schließlich nicht auf dem Konto von Hertha, sondern bei Herrn Windhorst. Von daher wird Hertha mit bescheidenen wirtschaftlichen Mitteln weiterarbeiten müssen.

Also bleibt Union auf absehbare Zeit die Nummer eins in der Stadt?

Es ist schon eine Ironie der Geschichte, dass die Leute aus ganz Europa jetzt auf Union gucken und nicht auf Big City Hertha. Die Idee von Windhorst war ja eigentlich gar nicht falsch. Die größte deutsche Stadt, die viele Leute international elektrisiert, mit einem Verein, der im zweitgrößten deutschen Stadion spielt, da ist nach wie vor eine Menge Potenzial. Aber die Chance, mit Geld von außen den großen Sprung nach vorne zu machen, hat Hertha vertan.

Andererseits wissen wir alle, wie schnell es im Fußball gehen kann. Union zeigt das doch, indem der Klub über seine Möglichkeiten erfolgreich ist. Doch was ist, wenn Urs Fischer eines Tages geht und ein anderer Trainer vielleicht Anlaufschwierigkeiten hat? Dann bist du mit deinen wirtschaftlichen Möglichkeiten vielleicht ruckzuck wieder im Abstiegskampf.

Fußballfans aus dem Ausland schauen nicht nur wegen des Erfolgs auf Union, sondern auch wegen der Atmosphäre im Stadion. Wie wichtig sind das Spieltagserlebnis und die Tradition für einen Verein wie Union?

Ich glaube, dass beides extrem wichtig ist und dass die handelnden Personen, allen voran der Präsident, einen klaren Kompass haben, was geht und was nicht geht. Auch die meisten Fans wissen genau, was sie wollen und was nicht.

In einem Punkt bin ich aber gespannt: Bei Vereinen, die so unverhofft nach oben kommen, besteht immer die Gefahr, dass man den Erfolg irgendwann für selbstverständlich hält, oder international zu spielen oder, dass man Borussia Dortmund schlagen kann. Das ist menschlich, weil man sich dagegen gar nicht wehren kann. Ansonsten finde ich es aber wirklich vorbildlich, und das sage ich als Fan des VfL Bochum, wie Union mit dem Thema Stadionerlebnis umgeht.

Nur vegane Wurst gibt es nicht.

(Lacht) Wenn genug Leute nach veganer Wurst fragen, wird es die schon geben. Das regelt auch in Köpenick der Markt, und es wird schneller gehen als mancher denkt, weil bei Union Geschäftsleute sitzen und keine Ideologen

Unions Vereinsführung und gerade Dirk Zingler werden wegen solcher Aussagen wie zur veganen Wurst oder einiger umstrittener Äußerungen zu Beginn der Pandemie von außen durchaus kritisch gesehen. Wie haben Sie die viel zitierte Wagenburgmentalität in ihrer Zeit bei Union erlebt?

Nicht so ausschließend wie oft behauptet wird. Ich diskutiere sogar richtig gerne mit den Leuten bei Union, mit Dirk Zingler etwa oder mit Christian Arbeit, dem Geschäftsführer Kommunikation. Ich mit meiner BRD-Biografie und sie mit ihrer DDR-Biografie gucken mitunter wirklich anders auf Themen und ich finde die Diskussionen durchaus bereichernd. Wir sind oft unterschiedlicher Meinung, aber ich habe noch nie gedacht: Die haben doch nicht alle Tassen im Schrank.

Bleibt Union ein Ostverein?

Für mich ja, ganz eindeutig, weil fast alle Leute, die die Geschicke des Klubs lenken und auch große Teile der Zuschauer eine Ost-Biografie haben. Da steckt eine Menge Stolz und Eigensinn drin, mir gefällt das.

Zur Startseite