Wegen Duell der direkten Verfolger In Augsburg hat der 1. FC Union eine Riesenchance

Der Regen sollte erst am Freitagabend am Tegernsee ankommen, aber bis dahin war der 1. FC Union ohnehin schon in Richtung Augsburg abgefahren. In ihrem kurzen Trainingslager in Rottach-Egern hatten die Berliner schönes Wetter genossen, mit Höhen um die 20 Grad Celsius und einer leichten Brise über dem Wasser. Die perfekten Bedingungen also, um etwas frischen Wind in den Kampf um die Champions League zu bringen.

„Das hatten wir schon eine Weile im Kopf“, sagte Trainer Urs Fischer zu der etwas ungewohnten Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg am Sonnabend (Sky, 15:30). Es ging darum, aus gewohnten Abläufen auszubrechen. „Es ist jetzt das 45. Spiel der Saison und wir wollten mal was anderes machen. Das hat sich bis jetzt gelohnt.“

Normalerweise würden die Union-Spieler erst am Tag vor dem Spiel zu einer Auswärtspartie anreisen, aber die Situation Anfang Mai 2023 ist für diesen Verein eben alles andere als normal. Vier Spieltagen vor Saisonende steht Union immer noch auf dem dritten Platz der Bundesliga und ist damit weiter auf Kurs, sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für die Champions League zu qualifizieren.

Der 1. FC Union blickt gespannt nach Freiburg

In den letzten Wochen hatte Fischers Mannschaft gerade so den Kopf über Wasser gehalten. In den Heimspielen gegen den VfL Bochum und Bayer Leverkusen kam sie jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus, was aber dank des Sieges in Mönchengladbach trotzdem ausreichte, um die Konkurrenz fernzuhalten. Weil die direkten Rivalen aus Leipzig und Freiburg an diesem Wochenende gegeneinander spielen, hat Union gegen Augsburg eine Riesenchance, ihre Position im Champions-League-Rennen zu festigen.

Mit einem Sieg würde Unions Vorsprung auf Platz fünf wieder mindestens drei Punkte betragen, bei einem gleichzeitigen Sieg Freiburgs vielleicht sogar fünf Punkte. Damit stünden die Köpenicker schon mit einem Bein auf der größten Bühne des europäischen Fußballs, den die Mannschaften bis zum vierten Tabellenplatz sind bei der Champions League dabei.

Da sollte einen Ausbruch aus dem üblichen Rhythmus auch helfen. „Es geht auch ums Zwischenmenschliche. Du bist nah beisammen, da gilt es auch nochmal den Teamgeist ein bisschen zu fördern“, erklärte Fischer am Donnerstag.

Andras Schäfer feierte gegen Leverkusen seine Rückkehr

Gleichzeitig gibt es auch beim Personal ein wenig frischen Wind. Der lange verletzte Andras Schäfer feierte schon gegen Leverkusen seine lang ersehnte Rückkehr und dürfte in Augsburg wieder zur Verfügung stehen. Gerade auf der Zielstrecke einer langen Saison könnten die Berliner die Energie und den Einsatz des ungarischen Mittelfeldterriers gut gebrauchen. „Ich probiere, jeden Tag 180 Prozent zu geben“, versprach er Anfang dieser Woche.

Gerade gegen eine Mannschaft wie den FCA könnte diese Bereitschaft von Nutzen sein. Nicht umsonst warnte Fischer diese Woche ausdrücklich vor einem Gegner, gegen den sich seine Mannschaft „immer schwergetan“ habe. Von bisher sieben Duellen in der Bundesliga konnte Union bisher nur einen Sieg einfahren, auswärts ist die Bilanz noch düsterer. Insgesamt fünfmal sind die Köpenicker in der Ersten und Zweiten Bundesliga in die Fuggerstadt gereist. Gewinnen konnten sie dort nie.

Von den zwei Testspiel-Siegen im Wintertrainingslager in Spanien im vergangenen Januar wollte Fischer auch nichts hören. „Freundschaftsspiele kannst Du nicht vergleichen mit Pflichtspielen“, sagte er. „In den Pflichtspielen hat es in den letzten Versuchen nicht so geklappt, wie wir uns gewünscht haben. Am Sonnabend haben wir eine weitere Chance, es besser zu machen.“