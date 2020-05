Überraschung gegen Bayern "nahezu unmöglich"

Für das Spiel gegen Bayern am Sonntag schätzt Co-Trainer Markus Hoffmann Unions Chancen realistisch ein.



"Die Bayern zu überraschen ist nahezu unmöglich. Mit dieser Erfahrung, die diese Spieler mitbringen, die nahezu alles erlebt haben - das wird sehr schwierig", sagte Hoffmann am Samstag in der Pressekonferenz. "Wir müssen uns auf uns konzentrieren und nicht daran denken, wie Bayern auf Geisterspiele reagiert."

Für Union werde es ohne den "zwölften Mann" noch schwerer, so Hoffmann, aber: "Bayern hätte auch lieber, wenn hier Zuschauer wären. Je mehr Zuschauer es gibt, je mehr pusht sie das, weil sie können damit umgehen."

Am Sonntag wird Hoffmann Urs Fischer an der Seitenlinie ersetzen. Der Cheftrainer musste das Quarantäne-Trainingslager in Barsinghausen nach einem Tod in der Familie vorzeitig verlassen, und darf frühestens Anfang nächste Woche wieder zur Mannschaft stoßen. Mit dem Trainerstab sei er aber weiterhin "jeden Tag im Kontakt" gewesen, so Hoffmann am Samstag.