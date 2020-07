Union wünscht sich wieder volles Stadion

Der 1. FC Union will, dass Bundesliga-Spiele bald wieder in vollen Stadien gespielt werden. "Wir wollen nicht darauf hinaus,, vor 5000 Zuschauern zu spielen, sondern vor 21.000," sagte Vereinssprecher Christian Arbeit am Sonntag.

Das Thema hatte Union-Präsident Dirk Zingler schon am Tag zuvor in einem Vorwort zum Programmheft angesprochen. Er wünsche sich "für den Start in die neue Saison klare und verständliche Regeln für die Wiederzulassung von Menschen zu Großveranstaltungen ohne Abstandsregeln", schrieb Zingler.

Damit wollte er eine Richtung in der Diskussion um die Wiederzulassung von Zuschauern setzen, sagt Arbeit am Sonntag. Es könne nicht sein, "dass wie dieses Thema herangehen und von vornherein an reduzierte Kapazitäten denken", sagte der Sprecher. Man sollte nicht überlegen, wie man Abstand im Stadion durchsetzen könnte, "sondern wie kann ich versuchen, es 100 Prozent zu füllen." Über dieses Ziel seien sich auch alle Profi-Vereine einig.

Zugleich warnte Arbeit, dass es bis zum mutmaßlichen Saisonbeginn noch drei Monate sind. "Wir wissen weder, wie sich die Fallzahlen entwickeln, noch, wie die rechtlichen Vorgaben aussehen". Dementsprechend könne es noch zu einer "Kompromisslösung" kommen.