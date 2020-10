Mainz kam mit neuem Trainer und ging ohne Punkte, der 1. FC Union siegt 4:0 und damit so hoch wie noch nie in der Bundesliga. Und das, nach dem die Mannschaft am 2. Bundesliga-Spieltag in Mönchengladbach ein 1:1 geschafft hat. Ansonsten gibt es weiter Wirbel um ein Testspiel ohne Sicherheitsabstand.

Hier im Blog versorgen wir Sie mit allen Entwicklungen und Neuigkeiten rund um den 1. FC Union.

