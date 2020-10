Wie der Verein am Montag offiziell mitteilte, muss der 1. FC Union "in den kommenden Wochen" auf Innenverteidiger Nico Schlotterbeck verzichten. Der 20-Jährige hatte sich am vergangenen Freitag im Spiel gegen Mainz am Oberschenkel verletzt, und musste nach dem Schlusspfiff behandelt und vom Platz getragen werden.

Schlotterbeck, der im Sommer per Leihe nach Köpenick gekommen ist, hatte mit starken Leistungen in die Saison gestartet. Sowohl im Pokal gegen Karlsruhe als auch in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach hat er ein Tor geschossen.