Pohjanpalo sieht sich nicht als Joker

Seine acht Bundesliga-Tore hat Joel Pohjanpalo alle als Einwechselspieler geschossen. Doch beim 1. FC Union will sich der Finne nicht mit der Jokerrolle nicht zufrieden geben.





"Für mich war es sehr wichtig dass ich viel Spielzeit bekomme," sagte Leihgabe Pohjanpalo am Mittwoch über seinen Wechsel von Bayer Leverkusen im vergangenen Monat. In Leverkusen sei Lucas Alario "ein Stück weit vor mir im Kampf um einen Stammplatz" gewesen.



Zudem sei es nicht so, dass er nur von der Bank seine Tore schießt. "Nach der Coronapause habe ich in Hamburg sieben Tore geschossen, als ich von Beginn an spielte," sagte der Finne, der zuletzt an HSV ausgeliehen wurde.



Ob er an diesem Wochenende gegen Freiburg zum zweiten Mal in der Union-Startelf steht, wusste Pohjanpalo am Mittwoch noch nicht. "Du musst den Trainer fragen, aber ich bin natürlich darauf vorbereitet," sagte er.