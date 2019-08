Gleich ist Derby-Time in Bremen

Oberligist Atlas Delmenhorst fordert den SV Werder - und spielt auch noch auswärts in Bremen. Okay, Delmenhorst liegt nur ein paar Kilometer entfernt vom Weserstadion und Atlas ist gleich auch offiziell Heimmannschaft. Aber die große Mehrheit der 41.000 Fans im Stadion wird sicher die Mannschaft anfeuern, die sonst hier in der Bundesliga spielt.