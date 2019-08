Ein Tor im Jahn-Sportpark

Und das zweite Tor fällt dann tatsächlich im Jahn-Sportpark: Da hat sich Viktoria bisher einigermaßen wacker geschlagen, doch dann wird den Lichterfeldern eine Ecke zum Verhängnis. Der Bielefelder Andreas Voglsammer steigt in der Mitte relativ unbedrängt in die Luft und setzt den Ball per Kopf mit viel Druck unter die Latte. Leichter wird es mit dem 0:1-Rückstand für Viktoria gegen den Zweitligisten nun erst mal nicht. Aber sind ja auch noch über 70 Minuten Zeit.