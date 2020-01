Zwei Auswärtsspiele am Stück hat Alba Berlin zuletzt gewonnen. Ein paar Witzbolde meinten da schon, dass der Basketball-Bundesligist vielleicht auch sein Heimrecht für das Pokalfinale abgeben sollte, wenn es auf fremdem Parkett so gut läuft.

Wollten die Berliner aber natürlich nicht. Sie waren nach dem gewonnenen Pokal-Halbfinale gegen Bamberg am vergangenen Sonntag in Not geraten, nachdem ihnen für das Endspiel gegen Oldenburg ein Heimspiel zugelost worden war: Sowohl die Arena am Ostbahnhof als auch die Max-Schmeling-Halle waren zum betreffenden Termin am Sonntag, den 16. Februar belegt.

Erst die Eisbären, dann Alba

Nun hat sich aber doch eine Lösung gefunden: Das Pokalfinale findet wie gehabt am betreffenden Termin statt, und zwar wie von den Berlinern erhofft in der Arena am Ostbahnhof. Los geht es dann um 20.30 Uhr. Ein echtes Heimspiel also für Alba – und die große Chance nach fünf Finalniederlagen in Folge endlich den ersehnten Titel zu gewinnen.

Bedanken müssen sich die Berliner dafür bei ihren Eishockey-Kollegen von den Eisbären. Sie sollten ursprünglich um 14 Uhr den Ligakonkurrenten Adler Mannheim in der Arena empfangen. Jetzt verlegen die Eisbären ihr Spiel um eine Dreiviertelstunde nach vorne auf 13.15 Uhr.

Das soll reichen, um einen schnellen Umbau der Arena von Eishockey- auf Basketball-Ausstattung hinzulegen, damit dann abends das Pokalfinale stattfinden kann. Zum ersten Mal wird es also einen Doppelspieltag in der Arena am Ostbahnhof geben, bei dem nacheinander sowohl Eishockey als auch Basketball geboten wird.

Grund zu feiern: Alba Berlin kann das Pokalfinale in der heimischen Arena am Ostbahnhof austragen. Foto: Nicolas Armer/dpa

„Wir freuen uns riesig, das Pokalfinale vor unseren Fans bestreiten zu können“, sagt Marco Baldi. „Wir erwarten eine volle Arena, das wird ein großes Basketballfest.“ Albas Geschäftsführer weiß auch genau, wem er die Aussicht auf solch ein Fest zu verdanken hat: „Unser großer Dank gilt allen Beteiligten, die mit viel Engagement möglich gemacht haben, dass erstmalig eine solche Doppelveranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena stattfinden kann“, sagt Baldi und nennt neben Hallenbetreiber und TV-Partner vor allem die Eishockey-Fraktion um die Eisbären, Adler Mannheim und die Deutsche Eishockey-Liga.

Bei ihnen bedankt sich auch Stefan Holz, der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga und freut sich: „Wir sind sehr froh, dass das Pokalfinale in der Mercedes-Benz-Arena ausgetragen werden kann.“ (Tsp)