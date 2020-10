RB Leipzig hat mit einem Sieg im unerwarteten Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann setzte sich am Samstag mit 2:0 (1:0) durch und bleibt ungeschlagen.

Der Sieg nach einem Kopfball des Spaniers Angelino (45. Minute) und einem Volley-Traumtor von Yussuf Poulsen (66.) war hochverdient.

Im Aufeinandertreffen der Verfolger gewann Borussia Dortmund bei der TSG Hoffenheim mit 1:0 (0:0). Bei Dortmund blieben Top-Talent Erling Haaland nach den kräftezehrenden Länderspielen und Marco Reus zunächst auf der Bank.

Bei der entscheidenden Szene waren der Norweger und der BVB-Kapitän aber nach ihrer Einwechslung beteiligt: Im Strafraum legte Haaland in der 76. Minute quer auf Reus, der ohne Probleme einschob.

Bayer Leverkusen beendete seine bisherige Misere: Mit dem 1:0 (1:0) beim FSV Mainz 05 und dem ersten eigenen Saisonsieg verschärfte die Werkself die Krise bei den Rheinhessen. Leverkusens Lucas Alario (30.) verdarb dem Mainzer Trainer Jan-Moritz Lichte die Heimpremiere.

Füllkrug trifft per Elfmeter

Der SC Freiburg und Werder Bremen trennten sich 1:1 (1:1). Der Österreicher Philipp Lienhart (15.) brachte Freiburg zunächst in Führung. Kurz darauf erzielte Niclas Füllkrug (25.) per Foulelfmeter den Endstand. Eintracht Frankfurt hat am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) die Chance, mit einem Sieg beim 1. FC Köln nach Punkten mit Leipzig gleichzuziehen.

Spitzenreiter RB musste nach einem positiven Corona-Test auf den malischen Nationalspielers Amadou Haidara verzichten, bei Hoffenheim fehlte unter anderem Topstürmer Andrej Kramaric wegen einer Infektion mit dem Virus. Auf den Tribünen machte sich die Coronavirus-Pandemie ebenfalls bemerkbar: So waren am Samstag nur in Sinsheim (6030) und in Berlin bei Herthas 0:2 gegen den VfB Stuttgart (4000) mehr als 1000 Zuschauer in den Stadien erlaubt. (dpa)