Es war ein bisschen verkehrte Welt im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei. Der 1. FC Union, der beim 0:2 im Hinspiel noch gänzlich ohne Chance geblieben war, war die bessere Mannschaft, tat mehr für die Begegnung und schoss durch Christian Gentner schon früh ein wunderschönes Tor. Die Gäste aus Leverkusen agierten hingegen lange völlig lustlos und kamen durch die bevorzugten Berliner Angriffsoptionen – lange Bälle und Konter – zu zwei Toren durch Kai Havertz und Moussa Diaby. Die sehenswerten Aktionen waren allerdings Union vorbehalten und so glich Marius Bülter kurz vor Schluss durch ein Traumtor aus. In der siebenminütigen Nachspielzeit gelang dem eingewechselten Karim Bellarabi dann aber noch der schmeichelhafte 3:2 (1:1)-Siegtreffer für die Gäste. Es war der Schlusspunkt eines ebenso seltsamen wie frustrierenden Nachmittags für den Aufsteiger.

Beide Mannschaften hatten ihre Spiele am vergangenen Wochenende gewonnen, veränderten ihre Startformationen aber mehr oder weniger leicht. Bei Union kehrte wie erwartet der in Bremen gesperrte Marvin Friedrich für Florian Hübner in die Dreierkette zurück.

Guter Start für Union

Während die Gäste ihrer enormen individuellen Klasse zum Trotz lange ziemlich uninspiriert über den Rasen trotteten, startete Union sehr engagiert. Es waren keine drei Minuten gespielt, da verpasste Sebastian Andersson nach einer Kombination über Marvin Friedrich und Robert Andrich nur knapp die frühe Führung. Wenig später belohnten sich die Berliner dann durch Gentner, der den Ball nach einer Flanke von Bülter und der Ablage des sehr spielfreudigen Yunus Malli unter die Latte drosch.

Auch das Gegentor erweckte die Leverkusener nicht aus ihrer Lethargie und so hatte Union im Anschluss an Standardsituationen von Christopher Trimmel durch einen Kopfball von Keven Schlotterbeck und einen Schuss von Neven Subotic weitere Gelegenheiten. So kam der Ausgleich Mitte der ersten Halbzeit völlig aus dem Nichts und die Entstehung durch einen simplen langen Ball sah dem sonst so schnellen Leverkusener Kombinationsspiel so gar nicht ähnlich.

Havertz war es letztlich egal und sein Team nahm nun zumindest den Kampf an. Fußball war dafür auf beiden Seiten kaum noch zu sehen, der Ball flipperte oft hoch durchs Mittelfeld und erst kurz vor der Pause zeigte Union mal wieder eine sehenswerte Kombination. Bülters Flanke flog Andersson aber leicht in den Rücken und so misslang dem Schweden der Abschluss.

Erst zum Schluss wird es wieder spannend

Während Unions Trainer Urs Fischer mit seiner Mannschaft sehr zufrieden sein konnte, galt das für seinen niederländischen Kollegen auf Leverkusens Bank nicht. Bosz reagierte prompt und brachte Diaby sowie Charles Aranguiz für Weiser und Bailey. Nach einer gerade noch vereitelten Konterchance von Malli waren es aber erst mal nur die Gästefans, die auffällig wurden. Neben zahlreichen Bengalos zündeten sie auch Raketen und sorgten für mehrminütige Unterbrechungen.

Dem Spielfluss tat dies alles nicht gut. Für 25 Minuten passierte nahezu gar nichts und so war ein verunglückter Volley von Andrich aus guter Position schon eine der nennenswertesten Aktionen. Auch Fischer wechselte nun und brachte Marcus Ingvartsen sowie Grischa Prömel für Malli und Gentner. Bei Leverkusen kam Bellarabi für Nadiem Amiri ins Spiel. So ereignisarm die erste Hälfte der zweiten Halbzeit war, so turbulent wurde die Schlussphase. Bei einem Konter schickte Kevin Volland Diaby mit einem schönen Lupfer und der Joker brachte die Gäste in Führung. Wenige Minuten später schlug Union zurück. Der eingewechselte Polter bediente links im Strafraum Bülter, der den Ball nach einem schönen Haken punktgenau in den rechten Torwinkel platzierte.

Zum Leidwesen der Berliner war dies aber noch nicht das Ende. Leverkusen drückte nun plötzlich und spät in der Nachspielzeit dribbelte sich Bellarabi durch den Strafraum und überraschte Rafal Gikiewicz durch einen Schuss aus ganz spitzem Winkel. Unions Torwart hatte zwar noch eine exzellente Chance auf den Ausgleich, Lukas Hradecky hielt den glücklichen Auswärtssieg für sein Team allerdings fest.