Niklas Stark ist in der vergangenen Saison ein bisschen zum Gesicht der Krise bei Hertha BSC geworden. Das hat nicht zwingend etwas mit seinen Leistungen zu tun gehabt, die in der Regel nicht besser oder schlechter waren als die des gesamten Teams.

Es lag vor allem daran, dass Stark sich gewählt auszudrücken versteht und daher derjenige war, der nach den nicht wenigen Niederlagen seiner Mannschaft von Kamera zu Kamera geführt wurde, wo er dann das Unerklärliche erklären musste.

Stark, Torhüter Alexander Schwolow und manchmal auch Maximilian Mittelstädt wurden so zu den inoffiziellen Wortführern einer Mannschaft, die keine Wortführer hatte. Insofern war es ganz passend, dass am Samstagabend nach Herthas 0:5-Niederlage beim FC Bayern München wieder Niklas Stark vor den Fernsehkameras stand, als es das Unerklärliche zu erklären galt.

Es ist, als erlebte der Berliner Fußball-Bundesligist gerade eine Zeitreise in die vergangene Saison. Stark erledigte seine Aufgabe tapfer. Er sprach in zusammenhängenden Sätzen, ohne wirklich Erhellendes zu diesem Desaster beizutragen. Aber das wäre wirklich zu viel verlangt gewesen. Auch bei Herthas Mannschaft scheint derzeit einiges zu viel verlangt zu sein, selbst einfachste Dinge: die Konzentration auf den Job. Eifer und Engagement. Der Wille, die Dinge gemeinsam anzugehen.

„Die Art und Weise ist momentan schockierend“, sagte Trainer Pal Dardai über den Auftritt seiner Mannschaft, die im dritten Saisonspiel die dritte Niederlage zur Folge hatte. „Wenn Bayern München einen guten Tag hat, hat man keine Chance“, sagte Herthas Offensivspieler Javairo Dilrosun.

Der Satz ist prinzipiell richtig, hatte aber keinerlei Bezug zum Spiel am Samstag. Korrekterweise hätte er lauten müssen: Wenn die ganze Mannschaft einen schlechten Tag hat, hat man keine Chance. Und gegen Bayern schon mal gar nicht. Dass sein Team bei den Bayern verlieren würde, das hatte Trainer Dardai nicht unbedingt eingeplant, aber zumindest einkalkuliert – weil es für Klubs der Kategorie Hertha eher der Normalfall ist, in München zu verlieren.

Hertha geht lädiert in die Länderspielpause

Natürlich würde eine Niederlage die Unruhe noch ein bisschen schüren, aber zumindest bei ihm, bei Pal Dardai, nicht zu Panik führen. Seit Samstagabend lässt sich das nun nicht mehr behaupten. Das 0:5 war nicht einfach nur eine Niederlage, es war eine Niederlage von besonderer Qualität. Sie ist dazu angetan, bei Hertha mal wieder alles in Frage zu stellen.

So war es bezeichnend, dass Dardai in München bei jeder Gelegenheit darauf verwies, dass bis zum Ende der Transferperiode noch neue Spieler kämen – als wäre es naiv, mit dem vorhandenen Kader die Herausforderung Abstiegskampf anzunehmen. „Es fehlt einiges“, sagte er. „Da muss man sich schon Gedanken machen.“ Hertha geht arg lädiert in die zweiwöchige Länderspielpause, der dann zwei Schlüsselspiele gegen die Aufsteiger und natürlichen Abstiegskandidaten Bochum und Fürth folgen.

Dardai wird seinen Spielern ab Mitte der Woche ein paar Tage Pause gönnen, in denen sie ausschließlich individuell trainieren. „Die psychologische Lage ist nicht gut bei uns“, sagte Herthas Trainer. „Dieses Break wird uns guttun.“ Er sei vor allem „eine Pause für die Köpfe“. Allerdings wird es nicht reichen, alle Systeme einmal runterzufahren.

Im Grunde beginnt für Dardai erst Anfang kommender Woche die richtige Saisonvorbereitung mit all den Neuen, die in der vergangenen Woche gekommen sind, und den Neuen, die vielleicht noch bis Dienstag kommen werden. Punktuell verfügt der Kader durchaus über Qualität, aber in seiner Gesamtheit erscheint er wenig schlüssig.

„Wo sind die Führungsspieler?"

Und ob sich dieses Problem mit weiteren Verpflichtungen aus der Welt wird schaffen lassen, sei mal dahingestellt. Die Jahre des Umbruchs haben ihre Spuren hinterlassen. „Wir haben es als Team geschafft, aber wir haben keine Mannschaft gehabt“, sagte Dardai im Rückblick auf die vergangene Saison, als Hertha unter ähnlichen personellen Bedingungen bis kurz vor Saisonende in den Abstiegskampf verstrickt war. Am Samstag, während des Spiels gegen die Bayern, fragte er sich: „Wo sind die Führungsspieler? Wo ist die Führungsqualität?“

Kevin-Prince Boateng, 34 Jahre alt inzwischen und als Persönlichkeit allseits anerkannt, war für diese Rolle vorgesehen. Doch schon im zweiten Spiel passierte das, womit man bei ihm immer rechnen muss: Er verletzte sich und fehlte gegen die Bayern. Stevan Jovetic, 31 Jahre alt, ebenfalls neu und ebenfalls mit reichlich Erfahrung auf allerhöchstem Niveau, folgte am Samstag nach 20 Minuten.

Mehr zum Thema 0:5-Schlappe beim Meister Hertha BSC geht bei den Bayern unter

Die Defensive stärken, die Neuen integrieren, aus vielen Einzelspielern eine funktionierende Mannschaft identifizieren, Hierarchien entwickeln – und das alles in einer Situation, die für die ohnehin etwas labilen Spieler psychologisch zehrend ist, vor allem nach den Erfahrungen der Vorsaison: Auf Pal Dardai kommt in den kommenden Wochen einiges an Arbeit zu. Nach der Niederlage in München hat er noch einmal das wiederholt, was er schon in den Tagen zuvor gesagt hatte: „Bis Weihnachten werden wir eine stabile Saison spielen.“ Unter dem unmittelbaren Einfluss des 0:5-Debakels klang das nicht mehr ganz so überzeugt.