Eisbären verspielen 4:0 gegen Frankfurt Die Berliner setzen sich erst in der Verlängerung durch

Passend zu den bisherigen Auftritten der Eisbären in der noch jungen DEL-Saison präsentierte sich auch die Mercedes-Benz-Arena am Sonntagnachmittag unfertig. Der Unterrang der Hintertortribüne konnte von den Fans im Spiel gegen die Löwen Frankfurt nicht benutzt werden, so dass hier bis auf wenige blaue Sitze ein graues Loch klaffte.

Alle 10.230 anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen dann ein Spiel zu sehen, das offenbarte, wie sehr der Berliner Kader noch einer Baustelle gleicht. Nach einer zunächst haushohen und verdienten 4:0-Führung gewannen die Eisbären mit 5:4 erst nach Verlängerung, weil die Gäste im Schlussdrittel eine fulminante Aufholjagd starteten.

Die Frankfurter, die vom ehemaligen Berliner Assistenzcoach Gerry Fleming trainiert werden, wirkten eigentlich nicht so, als ob sie an diesem Tag Punkte mitnehmen könnten. Dominik Bokk, der mit den Eisbären im Mai noch den Titel feiern konnte, und Kollegen scheiterten lange an einem gut aufgelegten Juho Markkanen im Berliner Tor, der zunächst eine gelungene DEL-Premiere feierte.

Dass der 20 Jahre alte Finne erst einige Sekunden, nachdem Hallensprecher Uwe Schumann ihn aufgerufen hatte, das Eis betrat, lag wohl an den noch ungewohnten Abläufen. Seine Leistung hingegen wirkte sonst weitgehend reif.

Die Partie wirkt zunächst einseitig

Was in den ersten beiden Dritteln auf das ganze Team zutraf. Zunächst hatte Eisbären-Trainer Serge Aubin einen eher zurückhaltenden Kurs verordnet, um in den Rhythmus zu finden. Nach dem 1:0 durch Kevin Clark (9.) wirkten die Aktionen immer zielstrebiger. Gegen einen zu diesem Zeitpunkt dankbaren Gegner konnte Frank Mauer noch vor der ersten Pause auf 2:0 erhöhen. Zum ersten Mal in dieser Saison erfolgte eine Kabinenansprache mit einer Führung im Rücken.

Nicht nur wegen der nächsten beiden Treffer durch Zach Boychuk und Giovanni Fiore wirkte diese Partie nun relativ einseitig. Die Frankfurter wurden zeitweise regelrecht schwindelig gespielt. Und obwohl alle Tore offiziell bei voller Mannschaftsstärke fielen, profitierten die Gastgeber zweimal von einem schwungvollen Powerplay. Das 4:0 etwa fiel zwei Sekunden, nachdem sich die Tür zur Strafbank geöffnet hatte.

71 Sekunden nach dem Start des Schlussdrittels begann die Frankfurter Aufholjagd.

71 Sekunden nach Start des letzten Drittels musste Markkanen dann doch zum ersten Mal einen Puck aus dem Tor angeln, weil seine Vorderleute schläfrig zurückgekehrt waren. Überhaupt leisteten sich die Eisbären nun die eine oder andere Unkonzentriertheit, so dass der junge Torwart sein Potenzial offenbaren konnte, zum Beispiel als er eine Viertelstunde vor der Schlusssirene einen Frankfurter Alleingang vereitelte.

Dennoch war nicht zu übersehen, dass die Eisbären im letzten Drittel etwas nachließen und ihre bisher klare Linie verloren. Immer wieder leisteten sich die Berliner Patzer, die den zuvor klar unterlegenen Frankfurtern Torchancen ermöglichten.

Dieser Rückschlag dürfte Sorgen bereiten

Und so gelang Dylan Wruck zunächst das zweite Frankfurter Tor des Tages (52.). Es war zugleich der erste Treffer in Unterzahl, den Aubins Mannschaft in dieser Saison hinnehmen musste.

Je mehr sich das Spiel dem Ende näherte, umso wackeliger wirkten die Gastgeber – und auch Keeper Markkanen. Die Frankfurter wiederum fanden plötzlich den Mut, der ihnen zwischenzeitlich abhandengekommen war.

Brett Breitkreutz sorgte schließlich dafür, dass auf den Rängen der Arena plötzlich blankes Entsetzen herrschte, weil er nicht nur das 3:4, sondern 15 Sekunden vor dem Ende tatsächlich mit dem vierten Frankfurter Tor in diesem Drittel noch den Ausgleich erzielte. Die Eisbären müssen dadurch tatsächlich weiterhin auf den ersten Drei-Punkte-Sieg in dieser Saison warten.

Aus Berliner Sicht sorgte das Ende der regulären Spielzeit für eine kleine Verschnaufpause. Die Eisbären konnten sich für die Verlängerung noch mal sammeln und dank Julian Melchiori (62.) das Eis immerhin als Sieger verlassen.

Dennoch fühlte sich dieser Erfolg keineswegs als solcher an, denn nach den vermeintlichen Fortschritten in den ersten beiden Dritteln erlitten die Eisbären einen herben Rückschlag, der doch gewisse Sorgen bereiten dürfte. Zumal die kommenden Gegner auswärts München (Mittwoch,19.30 Uhr) und dann zu Hause Mannheim (Freitag, 19.30 Uhr) heißen.

