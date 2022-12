Emotionale Szenen nach WM-Finale Frankreichs Präsident Macron tröstet Mbappé minutenlang

Während die Argentinier um Kapitän Lionel Messi ausgelassen vor den Fans feierten, saß Frankreichs dreifacher Torschütze Kylian Mbappé nach Schlusspfiff des WM-Finals eine ganze Weile resigniert auf dem Boden.

Die Person, die zu ihm auf den Platz kam, war kein geringerer als Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Er redete minutenlang auf ihn ein, um ihn aufzumuntern. Bei der Siegerehrung tröstete Macron den französischen Stürmer nochmals.

Auch via Twitter spendete Macron Trost. „Les Bleus haben uns zum Träumen gebracht“, schrieb der Staatschef am Sonntag nach dem WM-Finale in Katar, bei dem die französische Fußball-Nationalmannschaft, die wegen ihrer blauen Trikots auch häufig Les Bleus, die Blauen, genannt wird, 2:4 im Elfmeterschießen unterlag.

„Bravo an die französische Mannschaft für ihre Leistung und ihren Kampfgeist bei dieser Weltmeisterschaft. Sie haben die Nation und die Fans auf der ganzen Welt begeistert“, ergänzte Macron später auf Twitter.

Schon beim Halbfinale gegen Marokko war Macron in Doha gewesen. Nach dem packenden Endspiel bemühte sich der Staatschef, die enttäuschten französischen Spieler auf dem Platz aufzumuntern. „Ich habe allen Spielern gesagt, dass sie uns unendlich stolz gemacht haben, dass sie uns zum Schwärmen gebracht haben“, sagte der Politiker dem Sender TF1. (Tsp, dpa)

