Erneut Siegerin der French Open Iga Swiatek dominiert wie einst Steffi Graf

Rafael Nadal, der King of Clay, hat abgedankt, ab jetzt regiert mit Iga Siwatek eine Königin über die Sandplätze in Roland Garros. Zum vierten Mal hat die immer noch erst 23 Jahre alte Polin am Samstag die French Open gewonnen. Und das beim 6:2 und 6:1 gegen Jasmine Paolini aus Italien in absolut überzeugender Manier. Angesichts ihrer Dominanz werden Erinnerungen wach an die große Steffi Graf, die einst auch schon in jungen Jahren von Sieg zu Sieg eilte.

35 ihrer 37 Matches in Paris hat Swiatek gewonnen, ist jetzt bereits vierfache Titelträgerin. Nur Chris Evert (USA, 7), Graf (6) und Margaret Court (Australien, 5) haben mehr. Mit ihrer Vorhand lässt sie den Gegnerinnen auf allen Sandplätzen dieser Welt keine Chance, es ist ihr Lieblingsbelag – in dieser Hinsicht ist sie Nadal näher als Graf, die in Wimbledon sogar noch erfolgreicher war.

Dabei hätte das Turnier in Paris für Swiatek schon in der zweiten Runde vorbei sein können. Gegen die frühere Weltranglistenerste Naomi Osaka ging nach dem im Tiebreak gewonnenen ersten Satz anschließend nichts mehr, bei 1:6 und 2:5 in den folgenden Sätzen drohte das Aus und Swiatek wirkte nach langer Zeit auf dem Court Philippe Chatrier mal wieder ratlos.

Jörg Leopold sieht in Iga Swiatek die neue Regentin über die Sandplätze in Roland Garros.

Große Champions zeichnet allerdings aus, auch in scheinbar aussichtslosen Situationen nicht den Glauben an die eigene Stärke zu verlieren. Und so zog sich Swiatek selbst aus dem Sumpf, wehrte einen Matchball ab und siegte gegen Osaka noch 7:5 im dritten Satz. Fortan marschierte sie unaufhaltsam zum Titel. 14 Spiele gab sie dabei bis ins Endspiel nur ab und auch gegen Paolini bestanden an ihrem Sieg zu keiner Zeit ernsthafte Zweifel.

Um endgültig in die Sphären einer Graf aufzusteigen, muss die Frau aus Warschau nun aber auch auf Gras zumindest Ansprüche auf den Thron anmelden. Bisher sind ihre Ergebnisse auf diesem schnellsten Belag im Tennis noch ausbaufähig. In gut einer Woche plant Swiatek, sich beim Turnier in Berlin für Wimbledon fitzumachen.

Man darf gespannt sein, ob sie dann ihre bisherige Rasenallergie ablegen kann. Zuzutrauen ist ihr das in jedem Falle. Auch Rafael Nadal hat bewiesen, dass Sandplatzspezialisten auch im All England Club bestehen können. Mit den Erfolgen auf anderen Belägen wird der Glaube daran nur noch stärker. Iga Swiatek dürfte auch in dieser Hinsicht ihrem großen Idol nacheifern können. Und das eher früher als später.