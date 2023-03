Erneute Spielabsage bei Tennis Borussia Ansetzung für Nachholspiel steht

Die Spielabsagen in der Regionalliga Nordost nehmen kein Ende: So wurde die Partie von Tennis Borussia gegen Lokomotive Leipzig erneut verschoben. Ursprünglich sollte das Spiel bereits am 11. Februar stattfinden. Aufgrund der damaligen Witterungsverhältnisse sperrte die Berliner Behörde allerdings den Rasenplatz. .

Das für den 15. März angesetzte Nachholspiel wurde nun abermals abgesagt. Der Platz im Mommsenstadion ist durch den Schneefall der vergangenen Woche weiterhin nicht bespielbar. Der Norddeutsche Fußballverband terminierte die Partie nun stattdessen auf den 11. April.

Tennis Borussia ist dabei nicht als einziger Berliner Verein von den Witterungsbedingungen betroffen. Neben den Spielansetzungen des 26. bis 30. Spieltages in der Regionalliga Nordost, gab es zusätzlich auch sieben neu terminierte Nachholspiele.

Das Auswärtsspiel von Tennis Borussia am letzten Samstag beim Greifswalder FC wurde ebenfalls verschoben. Der Rasen im Volksstadion war aufgrund der Wettersituation gesperrt worden. Auch diese Partie hat der Norddeutsche Fußballverband bereits neu angesetzt. Tennis Borussia soll demnach am 21. März um 15.30 Uhr beim Greifswalder FC gastieren.

Am selben Abend um 19 Uhr findet zudem noch das Spiel zwischen dem BFC Dynamo und dem FC Viktoria 89 statt. Diese Partie, ursprünglich vom 11. März, wurde ebenfalls verlegt. Auch hier war der unbespielbare Rasen der Grund für die Absage. An dem besagten Wochenende führte das Berliner Wetter zu Spielabsagen jeglicher Heimspiele. Neben Greifswald und Dynamo waren auch Altglienicke und Lichtenberg von den Platzsperrungen betroffen

