Die Gäste aus Berlin gaben ein wirklich beeindruckendes Bild ab. Zehn Minuten waren zwischen Hertha BSC und Bayer Leverkusen gespielt, da standen Cheftrainer Felix Magath und sein Assistent Mark Fotheringham nebeneinander an der gestrichelten Linie ihrer Coachingzone. Beide klatschten dreimal in die Hände, dann wiesen beide mit dem Zeigefinger ihrer rechten Hand Richtung eigenes Tor. Angesichts der Synchronität der Bewegungen wirkte es wie eine perfekt einstudierte Choreografie.

Bei ihrer Mannschaft war es lange Zeit ähnlich – zumindest in der Defensive. Hertha wirkte gut abgestimmt, verschob geschlossen in der Formation und machte es den Leverkusenern, der drittbesten Offensive der Fußball-Bundesliga, lange Zeit sehr schwer. Es war ein fußballerisch zwar etwas dünner, kämpferisch aber überzeugender Auftritt der Berliner. Trotzdem setzte es die vierte Auswärtsniederlage nacheinander, die zudem für Hertha erst einmal unschöne Folgen hat. Durch das 1:2 (1:2) ist die Mannschaft vor dem Derby gegen Union in einer Woche wieder auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen.

Im Vergleich zum 3:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim vor der Länderspielpause gab es bei den Berlinern zwei Veränderungen. Maximilian Mittelstädt rückte für den kurzfristig wegen muskulärer Probleme ausgefallenen Marvin Plattenhardt in die Viererkette, Vladimir Darida ersetzte Marco Richter. Stevan Jovetic, Herthas bester Torschütze, saß zunächst auf der Bank, genau wie bei den Leverkusenern erstmals wieder Patrik Schick, der in der zweiten Halbzeit nach sechswöchiger Verletzungspause sein Comeback feierte.

Magath, der bei seinem Debüt als Hertha-Trainer vor zwei Wochen wegen einer Corona-Infektion gefehlt hatte, saß erstmals seit 3451 Tagen wieder bei einem Spiel in der Fußball-Bundesliga auf der Bank. Zu Beginn begab er sich das eine oder andere Mal an die Seitenlinie, um seinen Spielern Anweisungen zu geben. Die Berliner machten den favorisierten Leverkusenern mit ihren Mitteln lange das Leben schwer. Bayer hatte viel Ballbesitz, aber wenig Chancen.

Torwart Alexander Schwolow muss verletzt raus

Das größte Ärgernis für Hertha war der Ausfall von Torhüter Alexander Schwolow, der schon nach einer Viertelstunde wegen einer Oberschenkelverletzung vom Feld musste. Sein Vertreter Marcel Lotka war kaum im Spiel, da musste er gegen einen guten Schuss von Karim Bellarabi zum ersten Mal eingreifen. Es war die erste gute Gelegenheit für den Tabellendritten.

Allerdings gelang auch den Berlinern, die erstmals seit Beginn der Pandemie wieder von ihren Ultras unterstützt wurden, in der Offensive nicht allzu viel. Ishak Belfodil als einzige Spitze hing weitgehend in der Luft. Es war fast ein bisschen bezeichnend, dass es zum ersten Mal richtig gefährlich wurde, als es schon fast ein bisschen zu spät war, Hertha nämlich durch zwei Tore in kurzer Abfolge 0:2 in Rückstand lag. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte verkürzte Darida mit einem Volleyschuss auf 1:2.

Zwischenhoch. Vladimir Darida brachte Hertha wieder auf 1:2 heran. Foto: UWE KRAFT / AFP

Kurz vor der Pause hatte das Spiel eine Art Zwischensprint eingelegt, mit drei Toren innerhalb von etwas mehr als fünf Minuten. Zunächst brachte Lucas Alario Bayer nach Vorarbeit von Moussa Diaby in Führung, weil er sich geschickt vor seinen Bewacher Marc Kempf schlängelte und den Ball dann wuchtig in den Winkel drosch. Lotka war ohne Abwehrchance.

Kempf, in der Winterpause als Stabilisator für die Abwehr verpflichtet, war auch am zweiten Tor der Leverkusener durch Bellarabi maßgeblich beteiligt. Nach seinem Ballverlust im Mittelfeld wurde Hertha im Zustand der Unordnung erwischt. Die Klagen, dass Kempf gefoult worden war, waren nicht nur unbegründet, sie brachten Ersatzspieler Kevin-Prince Boateng auch eine Gelbe Karte wegen Meckerns ein.

Magath wechselte zum Beginn der zweiten Halbzeit gleich ein zweites Mal. Er brachte den jungen Linus Gechter für Suat Serdar. Gechter übernahm etwas überraschend die Position des linken Außenverteidigers, Mittelstädt rückte ins Mittelfeld vor. Am grundsätzlichen Bild aber änderte sich wenig.

Hertha überließ Leverkusen die Initiative – und spekulierte auf den einen Moment, um die Dinge auf den Kopf zu stellen. Zuletzt waren die Berliner ja sogar fast so etwas wie ein Angstgegner für Bayer 04 gewesen: Fünfmal nacheinander hatten sie nicht gegen die Leverkusener verloren – so oft wie gegen kein anderes Team der Liga. Am Samstag aber war Hertha in Ballbesitz zu harmlos.

Für die letzte halbe Stunde probierte Magath es mit Marco Richter (für den ebenfalls verletzten Niklas Stark) und dem 19 Jahre alten Bundesligadebütanten Marten Winkler. Jovetic blieb komplett außen vor, als letzte Option für die Offensive kam schließlich Davie Selke.

Hertha war nur einen Treffer von der Überraschung und einem wichtigen Punkt im Abstiegskampf entfernt, eine echte Chance auf diesen Treffer hatte die Mannschaft allerdings erst in der Schlussminute bei einem – jedoch nicht allzu gefährlichen Kopfball von Vladimir Darida.