Besonders viel ist nicht los im Corona-Testzentrum im Inneren der Haupttribüne. „Einmal bitte den Zettel bei Micha abgeben“, sagt ein Mitarbeiter des 1. FC Union, als wäre es selbstverständlich, dass man hier jeden mit Vornamen kennen würde. Doch ein paar Meter weiter erklärt sich alles. Hinter einem Tisch steht Michael Parensen, 34 Jahre alt und so etwas wie eine Vereinslegende. „Ich muss ja überall mal reinschnuppern“, sagt Parensen.

Doch nicht nur für den ehemaligen Profi und jetzigen Geschäftsstellenmitarbeiter ist es etwas Neues, was sich am Samstag vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln im Stadion An der Alten Försterei abspielt. Zum ersten Mal hat Union für die Stadionbesucher – in diesem Fall Ordner, Sicherheitsdienst und Medienvertreter – Corona-Schnelltests angeboten. Die Schlosserei, in normalen Zeiten Aufenthaltsort für die betuchteren Stadionbesucher, wurde zu einem Testzentrum umgebaut.

Nach der Abgabe der ausgefüllten Dokumente bei Parensen erhalten die Besucher ein Armband mit einem QR-Code, eine Eintrittskarte und werden in einer der provisorischen Kabinen getestet. Angenehm ist das nicht, wenn das Wattestäbchen tief in die Nase gesteckt und gedreht wird, aber nach ein paar Sekunden ist es geschafft.

Schnell, aber unangenehm. Im Stadion wurden die Besucher freiwillig getestet, hier RBB-Sportreporter Lars Becker. Foto: imago images/Matthias Koch

Insgesamt dauert die gesamte Testung nur wenige Minuten und eine Viertelstunde später kommt das Ergebnis per SMS. „Testergebnis negativ. Bitte zur Akkreditierungsausgabe begeben. QR-Code am Bändchen bereithalten.“

Anders als das Testergebnis ist der Ablauf sehr positiv. Etwa 150 Stadionbesucher hätten das freiwillige Angebot in Anspruch genommen, schätzt eine Mitarbeiterin. Das sind natürlich viel weniger als bei einem Spiel mit Zuschauern, der Test scheint aber gelungen zu sein. Eine Maske müssen die Besucher im Stadion trotzdem tragen.

Schon im Herbst wollte Union einen ähnlichen Test durchführen, damals verhinderte dies die Pandemielage und die knappen Testkapazitäten noch. „Wir wollen optimal vorbereitet sein, um ein Pilotprojekt mit Zuschauern durchführen zu können, sobald eine entsprechende Genehmigung dafür erteilt worden ist“, sagte Unions Pressesprecher Christian Arbeit am Donnerstag. Man wolle „die praktischen Abläufe ausprobieren.“