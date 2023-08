Für mehr als 100 Millionen Euro zum FC Bayern Kane soll noch heute den Medizincheck absolvieren

Der wochenlange Poker um den Transfer von Englands Starstürmer Harry Kane zum FC Bayern steht vor dem Abschluss. Nach der Einigung der Clubs hat auch der 30 Jahre alte Torjäger der Tottenham Hotspur den Münchnern seine Zusage gegeben, wie das Portal „The Athletic“ in der Nacht zum Freitag meldete.

Auch der TV-Sender Sky schrieb, Kane stehe zu seinem Wort und wolle nach München wechseln. Zudem hieß es, der Münchner Wunschstürmer Harry Kane soll bereits am Freitag den Medizincheck beim FC Bayern absolvieren. Somit könnte er schon am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig zum Einsatz kommen.

Kane soll beim FC Bayern einen Vierjahresvertrag erhalten. Nachdem sich Berichten zufolge zunächst die Bayern und der Premier-League-Club auf eine Ablösesumme von umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro geeinigt hatten, waren im Laufe des Donnerstags doch wieder Zweifel aufgekommen. Sky meldete zunächst, Kane zögere nun doch nochmal mit dem Wechsel.

In der Nacht folgte dann der Bericht über die Einigung – der FC Bayern darf sich damit kurz vor dem Saisonstart wohl auf seinen lang ersehnten Stürmer freuen. Zumal Tottenham nicht das Risiko eingehen will, seinen Spieler im nächsten Sommer als Free Agent zu verlieren.

Ex-Nationalspieler rät Kane von Wechsel nach München ab

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Michael Owen rät seinem Landsmann Harry Kane unterdessen vehement von einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister FC Bayern ab. Bayern sei zwar ein riesiger Club und er habe großen Respekt vor den Münchnern, schrieb Owen auf „X“.

„Aber wenn ich Kane wäre, würde ich bleiben. Es ist kein großer Erfolg, mit ihnen eine Trophäe zu gewinnen“, schrieb der 43-Jährige mit Blick auf die Bayern und meinte weiter: „Der beste Torschütze der Premier League aller Zeiten zu werden, ist eine größere Leistung als der Gewinn der Liga in einem Land, das von einer Mannschaft dominiert wird.“

Dagegen könnte er einen Transfer Kanes von Tottenham Hotspur zu Real Madrid oder ein, zwei Topclubs aus der englischen Premier League verstehen, so Owen.

Teuerster Neuzugang in der Geschichte des FC Bayern

Mit der Verpflichtung würden die Bayern die größte Baustelle ihres Kaders schließen. Kane würde der teuerste Zugang in der Vereinsgeschichte der Münchner werden und absehbar zum Topverdiener aufsteigen. Er hatte zuletzt auf eine Entscheidung noch vor Beginn des Starts in der Premier League an diesem Wochenende gedrängt.

Allein in der vergangenen Spielzeit der Premier League kam Harry Kane in 38 Liga-Partien auf 30 Treffer (Archivbild) © REUTERS/PAUL CHILDS

Kane hat in Tottenham noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Die Spurs, allen voran Klub-Besitzer Joe Lewis, waren aber nicht bereit, ihren Stürmer ablösefrei zu verlieren. Lewis hatte daher einen sofortigen Verkauf von Kane gefordert, falls dieser sich weigere, ein neues Arbeitspapier in London zu unterzeichnen.

Der Angreifer hatte in der Premier League seit Jahren konstant abgeliefert. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Liga-Partien auf 30 Treffer, nur Erling Haaland (36 Tore) von Meister Manchester City war besser. Allerdings spielt Kane für Tottenham und damit in einer deutlich schwächer besetzten Mannschaft.

Mit insgesamt 213 Toren steht er in der ewigen Liste der besten Premier-League-Torschützen nur noch hinter Alan Shearer (260). Auch im Nationalteam trifft der Rekordtorschütze verlässlich. Und es ist genau diese Verlässlichkeit, die ihn für die Bayern unter anderem interessant gemacht hat. (Tsp mit dpa)