Der VfL Wolfsburg darf weiter darauf hoffen in der Fußball-Bundesliga zu bleiben durch. Die Niedersachsen haben nach dem 4:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln als Tabellensechzehnter noch die Chance, den Abstieg in die Zweite Liga zu verhindern. Wolfsburg tritt in der Relegation gegen Holstein Kiel an. Wolfsburg erwischte einen Blitzstart. Erst wenige Sekunden waren gespielt, da drosch Josuha Guilavogui den Ball in die Maschen. Der VfL verpasste es jedoch, nachzulegen, und musste den Ausgleich per Traumtor von Jonas Hector hinnehmen (32.). Das 2:1 von Divock Origi beruhigte neun Minuten nach dem Seitenwechsel die Wolfsburger Nerven. Robin Knoche (71.) und Josip Brekalo (90.+1) legten noch weitere Treffer nach.

Der vor dem letzten Spieltag noch gefährdete SC Freiburg schlug den FC Augsburg 2:0 (0:0) und bleibt erstklassig. Freiburg gab sich gegen Augsburg keine Blöße. Nicolas Höfler (49.) und Tim Kleindienst (65.) ließen das Team von Trainer Christian Streich jubeln.

Vor der Übergabe der Meisterschale ließen sich die Spieler des FC Bayern München ein wenig gehen. Daniel Ginczek (5./55), Anastasios Donis (42.) und Chadrac Akolo (52.) nutzten das am Samstag und schossen einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg für den VfB Stuttgart beim letzten Heimspiel von Trainer Jupp Heynckes in München heraus. Bayern-Stürmer Robert Lewandowski blieb ohne Treffer, wurde aber dennoch mit 29 Toren und großem Vorsprung Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga.

Frankfurt muss nun auf das Pokalfinale hoffen

Hoffenheim und Borussia Dortmund zogen nach Meister Bayern München und dem FC Schalke 04 in die Champions League ein. Hoffenheim blieb auch gegen Dortmund heimstark und gewann 3:1 (1:0). Andrej Kramaric (26.), Adam Szalai (63.) sowie Pavel Kaderábek (73.) erzielten die Treffer für die Kraichgauer, Marco Reus war für den BVB erfolgreich (58.). Für die Europa League qualifizierten sich Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Auch der VfB Stuttgart darf sich als Siebter auf internationale Spiele freuen, wenn der FC Bayern München das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt gewinnt.

Leverkusen siegte zum Karriereende von Torjäger Stefan Kießling 3:2 (2:0) gegen Hannover 96. Frankfurt muss für Europa-Reisen in der kommenden Spielzeit nun das DFB-Pokalfinale gegen die Bayern gewinnen. Die Hessen unterlagen dem FC Schalke 04 mit 0:1 (0:1). Werder Bremen besiegte zum Saisonabschluss den FSV Mainz 05 mit 2:1 (1:1). (dpa)