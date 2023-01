Gegenseitige Schuldzuweisungen Isco-Transfer zum 1. FC Union platzt auf der Zielgeraden

Es gab in der Bundesliga schon allerlei wilde Transfergerüchte. Von großen Fußballern, die natürlich nie gekommen sind, und von Weltstars wie Raúl oder Ruud van Nistelrooy, die plötzlich im Trikot von Schalke und Hamburg herumliefen.

Dass Francisco Román Alarcón Suárez, 30 Jahre alt und besser bekannt als Isco, in die erste Kategorie gehört, war für die meisten Fans, Experten und Medien bis Montag glasklar.

Der 30 Jahre alte Kreativspieler wurde in spanischen Medien mit dem 1. FC Union Berlin in Verbindung gebracht, aber wer sollte das schon glauben? Ein fünfmaliger Champions-League-Sieger, der Cristiano Ronaldo jahrelang Tore aufgelegt hat, soll zu einem Klub wechseln, der bis vor Kurzem noch bevorzugt ablösefreie Spieler aus Sandhausen oder Fürth verpflichtet hat?

Als Christopher Trimmel den Derbysieg am Samstag auf Instagram Isco widmete und der Spanier mit einem Muskel-Emoji reagierte, wirkte das wie ein sarkastischer Kommentar auf absurde Medienspekulationen.

Als sich der Transfer am Montag konkretisierte und Isco am Dienstag tatsächlich den Medizincheck absolvierte, kamen sich viele Union-Fans vor wie in einem Videospiel. Einer der spektakulärsten Transfers der jüngeren Bundesligageschichte bahnte sich an – und platzte ebenso spektakulär.

„Wir hätten Isco gerne bei uns gesehen, aber wir haben unsere Grenzen. Diese wurden heute entgegen der vorherigen Absprachen überschritten, deshalb kommt der Transfer nicht zustande“, sagte Unions Manager Oliver Ruhnert.

Die Seite des Spielers wirft ihrerseits Union vor, die ursprüngliche Einigung nicht eingehalten zu haben. „Wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen“, zitiert die Bild die Agentur Gestifute des berühmten portugiesischen Beraters Jorge Mendes.

Es ist ein schmutziges Ende eines verrückten Fast-Transfers. Union muss im Rennen um die internationalen Plätze nun zwar auf den fünffachen Champions-League-Sieger verzichten, die Isco-Posse hat aber gezeigt, in was für Dimensionen sich die Berliner mittlerweile bewegen – wenn auch nicht immer erfolgreich.

