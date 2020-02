Es ist an jedem Wochenende das gleiche. Auf tausenden Plätzen in der Fußballrepublik Deutschland. Vom kleinsten Dorfacker bis zur größten Arena. Immer und immer wieder lamentieren Spieler und pöbeln und beleidigen, wenn sie eine Entscheidung des Schiedsrichters nicht verstehen.

Ein klägliches Bild gibt das ab von Menschen, die gerne auch in Mannschaftsstärke lauthals klagen. Seit Januar nun dürfen und sollen die Referees konsequenter durchgreifen, wenn es dazu kommt und die Gelbe Karte zeigen. Diese Regel haben aber offenbar aber auch nach dem dritten Spieltag der Rückrunde in der Bundesliga immer noch nicht alle kapiert. Darauf deuten jedenfalls verschiedene Reaktionen hin.

Emotionen werden mit mangelndem Respekt verwechselt

Nachdem Alassane Plea von Borussia Mönchengladbach am Samstagabend im Spitzenspiel gegen RB Leipzig wegen Meckerns und abfälliger Gesten Gelb-Rot gesehen hatte, ging das große Gezeter wieder los. Spieler stürmten auf Referee Tobias Stieler zu, Fans waren außer sich, Kommentatoren beschwerten sich. Kann doch nicht war sein! Wie konnte der Referee nur! So beraubt man dem Fußball doch jeder Emotionen! Und von Emotionen lebt Fußball nun mal!

Wie bitte?! Widersprechen Anstand, Fairness und Respekt also Emotionen? Oder geht das nicht eher galant am Thema vorbei? Lothar Matthäus behauptete im TV-Bezahlsender Sky sogar allen Ernstes, dass es im Amateur- und Jugendfußball bisher kein Problem in dem Punkt gegeben hätte – und verkennt damit genau das Problem. Vielleicht hat Matthäus einfach nicht mitbekommen, dass Unparteiische in Berlin zum Beispiel wegen zu vieler Gewaltausbrüche gegen sie noch vor kurzem gestreikt haben.

Solange die Spieler es anders nicht begreifen, gibt es offenbar keine Möglichkeit, als diese – zugegeben strenge – Regel von oben bis unten, von der großen Arena bis zum Dorfacker konsequent umzusetzen. Damit Fußballer, Betreuer und Zuschauer den Schiedsrichter wie in den meisten anderen Sportarten als entscheidende Instanz akzeptieren.

Keine Sorge übrigens: Der Spiel mit dem Fußball bleibt auch weiterhin emotional, leidenschaftlich und verrückt, wenn man nicht wie wild lamentiert, pöbelt und beleidigt. Sondern sich respektvoll verhält.