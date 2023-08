„Hat mir nicht gefallen“ Spaniens Verbandspräsident küsst Fußballerin nach WM-Finale auf den Mund

Ein Kuss von Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales für Fußballerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem gewonnenen WM-Finale hat für Wirbel gesorgt.

Rubiales herzte und umarmte die spanischen Spielerinnen bei der Zeremonie nach dem 1:0-Sieg gegen England in Sydney am Sonntag. Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie der spanische Verbandschef Hermoso bei dieser Gelegenheit nach einer Umarmung und einem Kuss auf die Wange auch auf den Mund küsst.

„Hat mir nicht gefallen“, sagte die 33 Jahre alte Offensivspielerin später angesprochen auf die Szene. In den sozialen Medien äußerten viele Nutzer deutliche Kritik am Verhalten von Rubiales. (dpa)