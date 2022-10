Heimsieg gegen Nürnberg in der Verlängerung In zwei Minuten drehen die Eisbären ein verloren geglaubtes Spiel

Am Sonntag trafen im Heimspiel der Eisbären gegen die Nürnberg Ice Tigers zwei Mannschaften aufeinander, die in dieser noch jungen Saison mit argen Personalproblemen zu kämpfen haben. Während die Berliner sechs Stammkräfte ersetzen mussten, fehlten den Gästen fünf Spieler. So dass in diesen Tagen besondere Kreativität gefragt ist.

Angesichts dieser Voraussetzungen kam es vielleicht wenig überraschend, dass die 10.069 Zuschauerinnen und Zuschauer ein eher unspektakuläres Spiel zu sehen bekam, in dem die Gastgeber mit 3:2 nach Verlängerung (0:0, 0:1, 2:1) siegten, weil sie in den letzten beiden Minuten ein verloren geglaubtes Match noch drehten.

Zunächst war es eine negative Überraschung, dass die Eisbären, die am Freitag stark dezimiert einen Achtungserfolg in Ingolstadt (3:1) vorweisen konnten, an diesem Nachmittag wirklich wenig gelang: Tempo, Spielstruktur, konsequentes Forechecking – alle diese wesentlichen Elemente eines erfolgreichen Eishockeyspiele fehlten an diesem Tag über weite Strecken.

55 Sekunden lagen zwischen den beiden Berliner Toren in der regulären Spielzeit.

Es war bezeichnend für diese Partie, dass der Berliner Torwart Tobias Ancicka für die spektakulärste Aktion des ersten Drittels sorgte, indem er einen Schuss mit dem Helm parierte. Ansonsten wirkten die verbliebenen Führungsspieler fahrig. Gerade Marcel Noebels und Zach Boychuk, die zu den sonst Zuverlässigsten im Team gehören, aber in den letzten Tagen viel kompensieren mussten, wirkten in vielen Aktionen unkonzentriert. Die Reihe um Maximilian Heim, der am Freitag im ersten DEL-Spiel den ersten Treffer markierte, wurde zwischenzeitlich geschwächt durch einen Stocktreffer ins Gesicht von Bennet Roßmy.

Und so konnten die Franken, die offiziell nur fünf Verteidiger im Line-up aufbieten konnten, die Berliner im Mitteldrittel unter Druck setzen und durch Ryan Stoa in Führung gehen (28.). In der Folge kamen die Eisbären zum Abschluss, aber alle Schüsse knallten laut gegen die Bande hinter dem Tor, es fehlt einfach eine ordentliche Ladung Präzision. „Wir sind noch nicht richtig in den Tritt kommen“, sagte Aushilfsverteidiger Frank Mauer im Pausen-Kurzinterview. „Aber es ist auch nur ein Tor Unterschied.“

Aber in einem sechsten Spiel innerhalb von zehn Tagen ist das leichter gesagt als getan. So sehr sich die Eisbären auch abmühten, es wollte einfach kaum etwas gelingen. Auf der anderen Seite lenkte der Berliner Schlussmann einen Nürnberger Schuss mit dem Schoner ins eigene Tor, sodass es stark danach aussah, als wäre dieser Tag gelaufen. Die Berliner wirkten nicht so, als hätten sie noch die Kraft zu einer Aufholjagd.

Doch dann nahm Trainer Serge Aubin eine Auszeit, Ancicka verließ das Tor in eigener Überzahl. 1:42 Minuten vor der Sirene sorgte Kevin Clark für den Hoffnungsschimmer. 55 Sekunden später schoss Giovanni Fiore tatsächlich noch den Ausgleich und erzwang eine Verlängerung, wo er sich schließlich selbst zum Matchwinner kürte.

Zur Startseite