Thomas Kraft löste die Situation mit der Kraft all seiner Erfahrung aus inzwischen fast zehn Jahren als Fußballprofi. Der 31-Jährige legte sich einen strengen Blick zu und erkannte mit geschultem Auge, dass es aussichtslos sein würde, diesem Ball noch hinterher zu hechten. Eduard Löwen hatte von der linken Seite mit rechts abgeschlossen, der Ball drehte sich mit ordentlich Spin dem Tor entgegen und landete dann hart neben dem Pfosten. Kraft reagierte nicht einmal.

Man sollte aus dieser kleinen Szene vom Training am Montagvormittag nicht allzu viel herauslesen. Kraft trägt zwar bei Hertha BSC immer noch die Nummer 1 auf dem Rücken, muss sich aber seit nunmehr drei Jahren mit der Rolle des Ersatztorhüters beschäftigen. Dass er sich in dieser Situation gemütlich eingerichtet hätte, wird niemand behaupten, der sich regelmäßig das Training des Berliner Fußball-Bundesligisten anschaut. „Thomas sehe ich jeden Tag, und ich sehe, was er leistet für diese Mannschaft“, sagte Trainer Ante Covic. „Ohne einen richtig ehrgeizigen Torwart gehen alle Trainingsinhalte flöten.“

Kraft brüllt, Kraft wütet, und aller Wahrscheinlichkeit wird Kraft am Mittwochabend im Tor stehen, wenn Hertha im nahezu ausverkauften Olympiastadion in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitligisten Dynamo Dresden trifft – auch wenn Trainer Covic das nicht vorab bestätigen will. „Lasst euch überraschen!“, sagte er. „Wir werden einen Torhüter im Tor haben, der Handschuhe anhat.“

Für den Höhepunkt vor dem Höhepunkt, vor dem ersten Bundesligaderby gegen den 1. FC Union am Samstag, kündigte Herthas Trainer „den einen oder anderen Wechsel“ an. Mit derselben Elf wie am Wochenende, bei der Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim, werde er ohnehin nicht antreten können. Dedryck Boyata, der gegen Hoffenheim wegen Leistenproblemen ausgewechselt werden musste, steht für das Pokalspiel nicht zur Verfügung. Ob er rechtzeitig für das Derby fit wird, ist zumindest fraglich.

Für Kraft wäre es der erste Saisoneinsatz

Dafür konnte Niklas Stark, Eduard Löwen und Maximilian Mittelstädt, die zuletzt pausieren mussten, am Dienstag wieder das komplette Trainingsprogramm mit der Mannschaft absolvieren. Sie sollten gegen Dresden einsatzfähig sein. Das gilt auch für Thomas Kraft, der zuletzt durch eine Kapselverletzung am Finger beeinträchtigt war.

Für den Ersatztorhüter wäre es der erste Einsatz in dieser Saison; in der vergangenen stand er immerhin beim Heimsieg gegen den FC Bayern im Tor. Vielleicht auch deshalb hat Trainer Covic keinerlei Bedenken. „Thomas hat sich tadellos verhalten“, sagte er. „Bei allen Spielen, die er gemacht hat, hat man gesehen, dass er Schritte nach vorne gemacht hat. Trotz seines hohen Alters.“