Im Sinne der Mannschaft Ilkay Gündogan und seine neue Rolle im DFB-Team

Wenn es um Fußball geht, besitzt Lothar Matthäus immer noch ein gutes Gespür für das, was gefragt ist. Als Experte fürs Fernsehen hat sich Deutschlands Rekordnationalspieler in den vergangenen Jahren ein Renommee erarbeitet, das er als aktiver Profi selten hatte. Das liegt möglicherweise daran, dass er mit seiner Expertise vielen Fans aus der Seele spricht.

Das war auch vorige Woche so, als er sich über Ilkay Gündogan, einen seiner Nachfolger als Kapitän der Nationalmannschaft, ausgelassen hat. Dessen Auftritte bei den jüngsten Länderspielen hatte Matthäus als „nicht Kapitän-like“ empfunden und deshalb die Vermutung geäußert, dass der Mittelfeldspieler des FC Barcelona bei der Europameisterschaft auf der Bank landen werde.

Die Stimmung in Teilen des Volkes ist ähnlich – vielleicht auch weil dessen Bild von einem Kapitän noch sehr stark geprägt ist von Leuten wie Lothar Matthäus: von kernigen Kerlen, die auch mal, sinnbildlich, auf den Tisch hauen. Gündogans Art ist das nicht. Er ist eher ein Vertreter der modernen Arbeitswelt, in der die Hierarchien flach sind und der Umgang untereinander respektvoll und wertschätzend.

Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, ist in der Vorbereitung auf die Heim-EM mit Mutmaßungen konfrontiert worden, dass sein Kapitän während des Turniers seinen Stammplatz einbüßen könne. „Es mutmaßen ja viele Leute viele Dinge“, antwortete er vielsagend. Wenn die Nationalmannschaft an diesem Freitag mit dem Gruppenspiel gegen Schottland (21 Uhr, live im ZDF) die EM eröffnet, wird Ilkay Gündogan die Deutschen definitiv als Kapitän aufs Feld führen.

So könnte Deutschland spielen Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz.

Es war noch Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick, der Gündogan im September vergangenen Jahres zum Nachfolger von Torhüter Manuel Neuer ernannt hat. Nagelsmann aber hat keine Veranlassung gesehen, diese Entscheidung zu revidieren. Seine Wertschätzung für Gündogan ist ähnlich groß, wie es Flicks Wertschätzung für Gündogan war. Er ist „ein Spieler mit einem sehr feinen Füßchen, ein Zauberer, aber einer, der den Blick hat für das große Ganze und extrem mannschaftsdienlich spielt“, sagt der Bundestrainer.

Gündogan, bald 34 Jahre alt, hat im Mittelfeld im Laufe seiner langen Karriere verschiedene Rollen ausgefüllt. Er war defensiver Sechser, Verbinder auf der Acht, aber auch offensiver Zehner. In der Nationalmannschaft ist er bedingt durch die Rückkehr von Toni Kroos nun wieder weiter nach vorne gerückt: in die offensive Dreierreihe mit den beiden jugendlichen Zauberern Jamal Musiala und Florian Wirtz.

Es ist vor allem dieses unruhige Umfeld, das Gündogans Rolle nun entscheidend definiert. Es ist eine Rolle, die von ihm eine gewisse Unscheinbarkeit verlangt. „Wir haben drumherum mit Jamal, mit Florian viele Spieler, die ständig Eins-gegen-eins-Situationen kreieren und viel Risiko eingehen“, sagt Nagelsmann. Da sei Gündogan einer, „der uns einfach Ruhe gibt, viel Struktur“.

Natürlich geht das auf Kosten des Spektakels. In den vier Länderspielen dieses Jahres hat Gündogan nur zwei Torschüsse abgegeben und noch keinen einzigen Torschuss vorbereitet. Gegen Griechenland, beim letzten Test vor der EM, kam er vor der Pause auf ganze 16 Ballkontakte.

Gündogan wird auch im Team geschätzt

„Man muss schon die Balance sehen“, sagt Gündogan. Im Interview mit dem „Spiegel“ hat er jüngst erklärt, was das konkret für ihn bedeutet: „Wir spielen jetzt mit drei Zehnern vorn. Jeder hat einen ähnlichen Drang zum Tor, nimmt ähnliche Laufwege, will mit dem Ball dribbeln. Umso wichtiger ist es, dass ich darauf achte: Was machen eigentlich Flo und Jamal? Wie kann ich meine Laufwege so anpassen?“

Im Sinne des großen Ganzen nimmt Bundestrainer Nagelsmann das bewusst in Kauf. Zweifel an Gündogan hat er vorerst keine, und auch in der Mannschaft wird der Kapitän geschätzt. Jamal Musiala, 21, berichtete dieser Tage, dass Gündogan einer der Spieler sei, „mit dem ich am meisten rumhänge. Wir haben eine ganz coole Beziehung.“

Torhüter Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona hat Gündogan im Verein ähnlich erlebt wie jetzt in der Nationalmannschaft. „Er ist ein wichtiger Pfeiler für uns im Spiel, weil er sehr ausgeglichen ist als Mensch, auf dem Platz sehr ausgeglichen Fußball spielt, sehr gewissenhaft auch“, sagt ter Stegen. „Das war ein bisschen das, was gefehlt hat.“

Bei der EM 2012 stand Ilkay Gündogan (Mitte) erstmals im Kader der Nationalmannschaft. Zum Einsatz kam er in Polen und der Ukraine allerdings nicht. © imago sportfotodienst

48 Pflichtspiele hat Gündogan in seiner ersten Saison für Barça bestritten – weil er für das Team von großer Bedeutung war. So ähnlich scheint es nun auch in der Nationalmannschaft zu sein. In den jüngsten elf Länderspielen stand Gündogan immer in der Startelf.

Das ist durchaus bemerkenswert, denn seine Geschichte in der Nationalmannschaft ist trotz inzwischen 77 Länderspielen vor allem eine Geschichte der verpassten Möglichkeiten. Vor bald 13 Jahren, im Oktober 2011, hat Gündogan sein Debüt für die DFB-Elf gefeiert, und trotzdem ist er bei großen Turnieren bisher noch kein einziges Mal in einem K.-o.-Spiel zum Einsatz gekommen.

Die Bilanz in der Nationalmannschaft kontrastiert auf das Schärfste mit den Erfolgen, die Gündogan mit seinen früheren Klubs Borussia Dortmund und Manchester City gefeiert hat. Warum das so ist? „Das ist eine Frage, mit der ich mich schon das eine oder andere Mal auseinandersetzen musste“, sagt er.

Anfangs seien seine Auftritte in der Nationalmannschaft richtig gut gewesen – weil das ganze Team gut und erfolgreich gewesen sei. Seit 2018 mit drei enttäuschenden Turnieren nacheinander ist das anders. „Dadurch ist auch jeder Spieler nicht dahingekommen, wo er hinkommen kann“, sagt Gündogan. „Bei mir wird das ein bisschen mehr hervorgehoben. Aber wir waren als Mannschaft nicht gut genug.“