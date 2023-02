In der Champions League droht das Aus gegen Real Der Schrecken nimmt beim FC Liverpool kein Ende

Als Courtois Mohamed Salah auf sich zulaufen sah, entschied er sich dafür, für den Befreiungsschlag lieber seinen rechten Fuß zu benutzen anstelle des linken. Dabei traf er den Ball unbeabsichtigt mit seinem rechten Knie und spielte so ungewollt den perfekten Pass auf Salah. Der Ägypter hatte keine Mühe, das nächste Tor für den FC Liverpool zu erzielen.

Thibaut Courtois hatte vieles richtig gemacht. Er hatte den durchaus anspruchsvollen Rückpass seines Rechtsverteidigers Daniel Carvajal mit der Brust angenommen, und er war bereits im Begriff, den Ball mit dem linken Fuß nach vorne zu dreschen. Dann fing der belgische Torhüter von Real Madrid an zu denken. Das war keine gute Idee.

Darwin Nunez per Hacke in der vierten Minute, Salah nach Courtois‘ Slapstick-Einlage: Für die Liverpooler ging es blendend los im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an der Anfield Road. „Der Anfang war herausragend“, sagte Jürgen Klopp, der Trainer der Reds. „Das war unser Kern, so wollen wir spielen.“ Nach nicht einmal einer Viertelstunde führte seine Mannschaft mit 2:0, doch was danach geschah, wird als eine weitere magische Europacup-Nacht in Reals Geschichte eingehen.

Das ist verrückt. Real-Verteidiger Antonio Rüdiger über den Spielverlauf

Aufholjagden sind seit jeher eine besondere Spezialität dieses Klubs. Nur war in der Vergangenheit zumeist das Bernabeu der Ort, an dem sie zur Aufführung gelangten. Am Dienstagabend aber fegte Real über Anfield hinweg, die sonst so gefürchtete Heimstätte des FC Liverpool.

„Anfield ist eigentlich, besonders in Champions-League-Nächten, ein Ort, in dem Liverpool die Träume seiner Gegner zerstört, nicht andersherum“, schrieb die „Daily Mail“ nach dem Spiel. Trotz ihrer 2:0-Führung mussten sich die Reds der weißen Bestie aus Spanien 2:5 geschlagen geben. „Das ist verrückt“, sagte Antonio Rüdiger, Reals deutscher Innenverteidiger, bei Dazn.

Vinicius Junior gelangen noch vor der Pause zwei Tore zum 2:2, beim zweiten profitierte er ebenfalls von einem dramatischen Fehler des Torhüters. Alisson Becker schoss Reals Stürmer bei einem Befreiungsschlag an, von dessen Schienbein segelte der Ball in hohem Bogen ins Tor.

Liverpool will noch nicht kapitulieren

„Vinicius Junior hat heute eine unglaubliche Leistung gezeigt“, sagte Reals Trainer Carlo Ancelotti über den 22 Jahre alten Brasilianer, der auch an zwei der drei Tore in der zweiten Hälfte zumindest mittelbar beteiligt war. Vor dem Kopfballtreffer von Eder Militao direkt nach der Pause hatte er den Freistoß herausgeholt, den Luca Modric von der linken Seite in den Strafraum schlug. Und das letzte der beiden Tore seines Sturmpartners Karim Benzema leitete er mit einem klugen Pass ein. „Es ist unglaublich, solche Spieler zu haben“, schwärmte Antonio Rüdiger.

Der Heimmannschaft bescherte Real einen Abend voller „Erniedrigung und Schrecken“, wie das Boulevardblatt „Sun“ schrieb. Erstmals in seiner Geschichte kassierte der FC Liverpool mehr als drei Gegentore in einem Europapokal-Heimspiel.

Für Klopps Mannschaft wollen Schrecken und Erniedrigung einfach kein Ende nehmen. In den beiden nationalen Pokalwettbewerben sind die Reds bereits ausgeschieden, in der Premier League liegen sie als Tabellenachter 19 Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal.

Die Champions League ist die einzige Möglichkeit, in dieser Saison noch einen Titel zu gewinnen. Korrekterweise müsste man seit Dienstagabend eher sagen: war – auch wenn es am 15. März noch ein Rückspiel in Madrid gibt. „Es wird schwer“, sagte Virgil van Dijk, der Innenverteidiger des FC Liverpool, über die Chancen, doch noch das Viertelfinale zu erreichen, „das ist sicher.“ (Tsp)

