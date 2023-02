In der ersten DBBL-Saison Albas Basketballerinnen qualifizieren sich vorzeitig für die Play-offs

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben sich in ihrer ersten Saison in der Bundesliga vorzeitig für die Play-offs qualifiziert. Die Aufsteigerinnen gewannen am Samstag vor 1373 Fans in der Charlottenburger Sömmeringhalle deutlich gegen das Tabellenschlusslicht aus Marburg. Das 81:64 war Albas achter Sieg in der DBBL, allerdings wurde ein Erfolg wegen der Insolvenz der Rheinland Lions aus der Wertung gestrichen.

Mit einer Bilanz von 7:8 liegen die Berlinerinnen drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde auf Platz sieben. Die besten acht Teams nehmen an den Play-offs teil. „In den letzten Wochen sind wir als Team noch mehr zusammengewachsen“, sagte Flügelspielerin Nina Rosemeyer.

Für Alba ist es nach dem erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga die nächste Premiere. Dass das Erreichen der Play-offs bei lediglich zehn verbliebenen Mannschaften in der Liga deutlich einfacher ist als in einer 18er Staffel, wie sie etwa in der Männer-Bundesliga anzutreffen ist, mindert die Freude bei Alba aber nicht. Nach dem Sieg gegen Marburg feierten die Spielerinnen in der Halle mit den Fans und verewigten den Moment auf einem Mannschaftsfoto.

In den verbleibenden drei Spielen geht es für Alba nun darum, sich eine möglichst gute Ausgangsposition für die Play-offs zu verschaffen. Mit einem starken Schlussspurt könnten sich die Berlinerinnen vielleicht noch bis auf Platz vier oder fünf verbessern. Allerdings geht es für Alba noch gegen den Tabellenzweiten Keltern und den Dritten Nördlingen. Nun wartet aber erst mal eine etwas längere Pause auf die Mannschaft. Durch Länderspiele und ein spielfreies Wochenende steht der nächste Auftritt erst am 24. Februar an. Dann ist Nördlingen zu Gast in der Sömmeringhalle.

