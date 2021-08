Nach vier Jahren mit zwei Meisterschaften, einem Pokalsieg und dem Erreichen des Eurocup-Finals endet die Ära von Aito Garcia Reneses bei Alba Berlin. Der Vertrag des 74 Jahre alten Spaniers war am Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. In den vergangenen Wochen erholte sich Reneses in seiner Heimat von der anstrengenden Saison, hat sich nun aber gegen eine Rückkehr nach Berlin und für ein Sabbatical entschieden. Mit Israel Gonzalez, bisher Assistent von Reneses, steht der neue Cheftrainer schon bereit. "Meine Zeit in Berlin war toll und wir können sehr stolz sein darauf, was wir erreicht haben. Jetzt ist die Zeit für mich gekommen, als Coach eine Pause einzulegen und meine Batterien wieder aufzuladen", sagt Reneses.

Der Trainer war 2017 nach Berlin gekommen und hatte nach Jahrzehnten in der spanischen Liga in Berlin seine erste Auslandsstation angetreten. Nachdem der Klub zuvor sportlich sehr durchwachsene Jahre erlebt hatte, brachte Reneses mit seinem sehr attraktiven Basketball neuen Schwung. Mit viel Tempo, Kreativität und dem Vertrauen in junge (Berliner) Talente führte er Alba schnell zurück in die deutsche Spitze.

In seinen vier Spielzeiten als Cheftrainer erreichte die Mannschaft alle acht möglichen nationalen Endspiele und gewann 2020 das Double sowie 2021 die Meisterschaft. 2019 stand Alba zudem überraschend im Finale des Eurocup. "Unser großer Dank gilt Aíto, mit dem wir in den letzten Jahren große Freude hatten und der geholfen hat, den Klub entscheidend weiterzuentwickeln", sagt Sportdirektor Himar Ojeda. "Ihm wird bei Alba immer eine Tür offen stehen.“

Alba war schon länger auf den möglichen Rückzug Reneses' vorbereitet. Dass Israel Gonzalez zum Cheftrainer aufrücken würde, darauf hatte sich die sportliche Führung bereits festgelegt. Der 46 Jahre alte Spanier kam 2017 mit Reneses nach Berlin und hatte mit diesem bereits zuvor bei CB Gran Canaria zusammengearbeitet. "In sechs gemeinsamen Jahren habe ich sehr viel von Aito gelernt. Ich möchte dieses schöne und begeisternde Basketballspiel weiter voranbringen", sagt Gonzalez.

Im vergangenen Sommer wurde er bei Alba vom Assistenztrainer zum Associate Head Coach befördert, das konnte man durchaus als ersten Schritt der langsamen Amtsübergabe interpretieren. Als Reneses im vergangenen Winter aufgrund einer Coronavirus-Infektion fehlte, übernahm Gonzalez die Verantwortung. Nun rückt er endgültig in die erste Reihe auf. "Mit Israel als Headcoach schlagen wir ein neues Kapitel auf. Er hat ein großes Spielverständnis, teilt unsere Basketball-Idee und unsere Werte im Verein. Wir freuen uns sehr, mit ihm in die Zukunft zu gehen", sagt Ojeda.