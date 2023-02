Legendärer Fußballkommentator John Motson stirbt mit 77 Jahren

Der englische Fußball hat seine Stimme verloren. John Motson, der langjährige Fußballkommentator der BBC, ist am Donnerstag im Alter von 77 gestorben. Eine Nachricht, die das Mutterland des Fußballs in Trauer und Nostalgie versetzte.

„Er war die Stimme des Fußballs für Generationen”, schrieb der frühere Nationalspieler und BBC-Kollege Gary Lineker am Donnerstagnachmittag auf Twitter. Eine Übertreibung war das nicht. Von den frühen 1970er Jahren bis zum Ende der 2000er hat Motson den englischen Fußball am Mikrofon begleitet und dabei zehn Weltmeisterschaften und 29 FA-Cup-Endspiele kommentiert. Für nahezu vierzig Jahre waren die größten Spiele ohne seine Stimme undenkbar.

Mit seinem Schafpelzmantel und hohen Tönen war der Kult-Kommentator auch als leichter Exzentriker seiner Branche bekannt. Doch mit seiner reflexiven Art konnte der kuschelige „Motty“ wie kaum ein anderer die rohen Emotionen des Sports vermitteln. Er kommentierte nicht wie ein Oberlehrer oder ein Dichter, sondern mit einfachen Worten. Wenn er ein großes Tor sah, schrie er oft erstmal nur ein begeistertes „Oh!“ ins Mikro.

Wie jeder große Kommentator konnte Motson auch die Meinungen spalten. Doch er wurde nicht umsonst zur Ikone auf der Insel. Gerade in der zweiten Hälfte seiner Karriere, als der englische Fußball in der Premier-League-Ära immer reicher und abgehobener wurde, war seine Stimme wie ein Fluchtweg in eine romantischere Vergangenheit.

Dass er gerade an dem Tag gestorben ist, an dem die britische Regierung ihre Pläne für eine neue unabhängige Aufsichtsbehörde im Profifußball verkündete, hatte also auch eine gewisse, schöne Ironie. Denn Motson war ein Kommentator, der den Fußball durch seine emotionalen Höhepunkte deutete: durch Pokalsensationen, späten Siegtoren und tragischen Niederlagen. Seine Stimme sprach vor allem von einem Fußball, den sich viele englische Fans zurückwünschen würde.

