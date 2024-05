Letzte Niederlage erfolgte 2022 Bayern-Fußballerinnen zum sechsten Mal deutscher Meister

Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind vorzeitig zum sechsten Mal deutscher Meister. Durch das 2:1 (2:0) bei Bayer Leverkusen ist das Team des norwegischen Trainers Alexander Straus in den letzten beiden Spielen nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Die Münchnerinnen, die damit ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigten, können damit weiter wie 2015 eine Saison ohne Niederlage schaffen.

Saisonübergreifend ist München in 37 Liga-Spielen seit dem 1:2 bei Dauer-Rivale VfL Wolfsburg am 23. Oktober 2022 ungeschlagen. Der VfL ist auch am Donnerstag beim Pokalfinale in Köln der Gegner. Die Wolfsburgerinnen haben den Pokal zuletzt neunmal in Serie gewonnen, München bisher nur einmal im Jahr 2012.

Der Tabellensechste aus Leverkusen hatte im Vorjahr durch ein 0:0 noch eine vorzeitige Meisterfeier des FC Bayern verhindert. Diesmal zeichnete sich unter den Augen von Bayern-Präsident Herbert Hainer und dem künftigen Bundestrainer Christian Wück schnell ab, dass sich das nicht wiederholen wird. Die englische Europameisterin Georgia Stanway (18. Minute) und Nationalspielerin Linda Dallmann (27.) trafen vor 2817 Zuschauern im ausverkauften Ulrich-Haberland-Stadion schon vor der Pause. Doch Nikola Karczewska verkürzte für Leverkusen (63.) und die Bayern kamen durchaus nochmal ins Wanken. (dpa)