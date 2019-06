Regeneration auf der Tagesordnung

Die deutschen Fußballerinnen haben bereits am Sonntag das zweite WM-Etappenziel bei ihrer Tour de France erreicht. Nach dreieinhalb Stunden Zugfahrt mit dem TGV und der Ankunft in Lille stand für die Spielerinnen Regeneration und Pflege im Teamhotel „Lille Metropole“ auf dem Plan. Die Spielerinnen ohne Einsatz am Samstag absolvierten am Sonntagnachmittag eine Einheit auf dem Trainingsplatz „Le Stadium“ in Villeneuve-d'Ascqind. Dort findet heute um 16.15 Uhr das Training mit der kompletten Mannschaft statt.