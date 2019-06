Das war's für heute!

Am Mittwoch gibt es ausnahmsweise mal keinen Fußball bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Frankreich. Am Donnerstag geht es mit dem ersten Viertelfinale zwischen England und Norwegen (21 Uhr) weiter. Am Freitag (21 Uhr) treffen dann die US-amerikanischen Weltmeisterinnen als einzig verbliebenes nicht-europäisches Team auf die französischen Gastgeberinnen. Am Samstag findet das Viertelfinale dann mit Italien gegen die Niederlande (15 Uhr) und Deutschland gegen Schweden (18.30 Uhr) seinen Abschluss.