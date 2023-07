Nach verpasstem Aufstieg Spreefüxxe starten in die Saisonvorbereitung

Mit ihren vier Zugängen Natalia Krupa (Rotweiß Thun), Isa Ternede (VOC Amsterdam), Julie Lilholt (Aarhus United) und Farrelle Njinkeu (Berliner TSC) sind die Spreefüxxe in die Vorbereitung gestartet. Trainerin Susann Müller begrüßte zum ersten Mal den kompletten Kader für die kommende Saison im Fuchsbau in Hohenschönhausen. „Nach fünf Wochen Pause freuen wir uns jetzt auf die kommenden Wochen und fiebern dem Saisonstart entgegen“, sagte die 35-Jährige.

Natalia Krupa, die aus der Schweiz nach Berlin kam, freute sich über das erste Training mit den neuen Kolleginnen. „Es ist aufregend, ab heute eine Spreefüxxin zu sein. Ich wurde vom Team herzlich empfangen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden“, so Neuzugang Natalia Krupa.

Und auch die Jüngste im Team hatte einen guten Einstand. „Ich fand den Trainingsstart zwar sehr anstrengend, aber auch lustig. Der Lauftest war für mich persönlich relativ gut und die Stimmung hat mir auch sehr gefallen“, sagte die erst 16 Jahre alte Rechtsaußen Farrelle Njinkeu.

In den kommenden Tagen absolvieren die Spielerinnen umfangreiche medizinische und sportliche Tests. Neben den Handballeinheiten stehen in der Vorbereitung auch rein physische Einheiten, Testspiele und auch einige Teamevents auf dem Plan. Zudem geht es wie im vergangenen Jahr zu einem Trainingslager ins dänische Viborg. Erstmalig nehmen die Berlinerinnen Mitte August am Domstadt-Cup in Fritzlar teil. Das erste Pflichtspiel der neuen Saison findet am 2. September mit dem Pokalspiel gegen den Bundesligisten aus Buxtehude statt. (Tsp)