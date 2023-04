Nach zwei Euroleague-Niederlagen Alba Berlin gelingt Pflichtsieg in Frankfurt

Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga an Tabellenführer Bonn dran. Nach zwei mehr oder weniger knappen Niederlagen in der Euroleague bei Baskonia am Dienstag und Barcelona am Donnerstag siegte der Deutsche Meister am Sonntag bei den Frankfurt Skyliners souverän mit 79:61 (17:9, 25:24, 23:12, 14:16).

Für Alba war es der fünfte BBL-Sieg in Folge, in der Tabelle bleibt die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez mit nur zwei Niederlagen Zweiter. Bonn hat ebenfalls erst zweimal verloren, aber bereits ein Spiel mehr absolviert. Bester Werfer bei den Berlinern war Yanni Wetzell mit 16 Punkten. „Wir waren kaputt aus den letzten Wochen, aber wir haben unseren Fokus und die Energie gefunden“, sagte Jonas Mattisseck bei „Magentasport“. „Wir wollen Erster werden und dürfen uns keine Fehler mehr erlauben.“

Alba startete auch ohne die geschonten Leistungsträger Luke Sikma, Jaleen Smith und Christ Koumadje sowie den verletzten Tamir Blatt (Daumenprobleme) mit einem 7:0-Lauf ins Spiel. Das erste Viertel ging eindeutig an die Berliner, die stark verteidigten und ihre Überlegenheit gut ausspielten.

Die Frankfurter, die wie in der Vorsaison gegen den Abstieg kämpfen, gestalteten das Spiel im zweiten Viertel offener, doch das war nur ein Teilerfolg. Denn nach der Pause schaltete Alba wieder einen Gang nach oben, zog immer weiter davon und lag zwischenzeitlich mit 20 Punkten vorne. So konnte es sich der Favorit im Schlussviertel erlauben, nicht mehr mit allergrößter Intensität zu Werke zu gehen.

Weiter geht es für Alba am Mittwoch (19 Uhr) mit einem BBL-Heimspiel gegen Würzburg, bevor die Mannschaft am Freitag zum vorletzten Euroleague-Spiel der Saison bei Panathinaikos Athen zu Gast ist. Zum Wochenabschluss tritt Göttingen am Sonntag in Berlin an.

