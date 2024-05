Nächste Absage Rangnick wird nicht Trainer des FC Bayern

Ralf Rangnick wird nicht Trainer des FC Bayern. Der 65-Jährige werde über die EM im Sommer hinaus Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft bleiben und nicht zum deutschen Rekordmeister wechseln, gab Österreichs Fußball-Bund am Donnerstag bekannt.

Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über die Absage Rangnicks an die Bayern berichtet. So soll Rangnick mit den Bayern-Bossen am Mittwochabend telefoniert haben, um seine Beweggründe mitzuteilen. Dazu gehöre, dass er sein derzeitiges Leben nicht komplett umstellen wolle.

Zuvor hatten die Münchener bereits Absagen von Bundestrainer Julian Nagelsmann und Leverkusen-Coach Xabi Alonso als Nachfolger von Thomas Tuchel kassiert, der trotz bester Aussichten in der Champions League nach dieser Saison beim FC Bayern aufhört.