Christoph Janker war ein Fußballer, dessen Interesse nie an den Seitenlinien des Platzes geendet hat. In seiner Zeit als Profi von Hertha BSC hat er nebenher ein vollwertiges Wirtschaftsstudium absolviert. Janker findet auch das Thema Neuro-Athletik sehr interessant, schon aus persönlicher Verbundenheit. Bei der Neuro-Athletik geht es darum, das Gehirn und das Nervensystem als zentrale Elemente der Bewegungssteuerung in das klassische Training einzubeziehen.

Jan-Ingwer Callsen-Bracker ist auf diesem Gebiet ein echter Experte, und er war nicht nur Jankers Mitspieler beim FC Augsburg, sondern ist auch weiterhin ein guter Freund.

Trotzdem konnte Callsen-Bracker Janker anders als andere Kollegen beim FCA nicht für das Thema gewinnen. Vielleicht weil Janker zu bequem war und in seinem hohen Athletenalter nicht mehr den Nutzen für sich gesehen hat. „Das ist alles wissenschaftlich nachgewiesen und kein Hokuspokus“, sagt Janker. „Aber es hätte aus mir auch keinen Messi mehr gemacht.“

Janker, 34, findet es dennoch gut, dass Callsen-Bracker künftig ein größeres Publikum für sein Spezialgebiet finden wird als nur das eigene Kollegium beim FC Augsburg. Der 35-Jährige Callsen-Bracker soll in der neuen Akademie des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Bereich „Neuro-Athletik“ in der Abteilung Innovation & Entwicklung aufbauen - und steht exemplarisch für die neuen Ansprüche des Verbandes, die er mit der Akademie untermauern will.

An diesem Donnerstag wird auf dem ehemaligen Gelände der Trabrennbahn in Frankfurt am Main der Grundstein gelegt. Fünfeinhalb Jahre nach dem Baubeschluss des DFB-Präsidiums geht das umstrittene millionenschwere Projekt damit in die finale Phase. Jahrelang hatten Stadt und der früher ansässige Rennklub in diversen Gerichtsprozessen über das Gelände gestritten.

Dann war klar: Der Neubau soll künftig das Herzstück des deutschen Fußballs bilden. Finanziert wird das Projekt aus DFB-Rücklagen, Zuschüssen von Fifa und Uefa sowie einem Bankdarlehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt sich nun am Donnerstag zur Grundsteinlegung die Ehre – was einiges aussagt über die Bedeutung der Akademie für den DFB und deutschen Fußball.

Das Projekt war umstritten

Das belegt auch der Werdegang von Callsen-Bracker. Lange schon beschäftigt er sich mit der Neuro-Athletik und hat Lehrgänge besucht. „Das Training wird dem menschlichen System angepasst“, erklärt Christoph Janker. „Bei der Prävention zum Beispiel lernt man, sich ohne Schmerzen zu bewegen, so dass der Körper irgendwann nicht mehr weiß, dass er Schmerzen hatte.“

Es sei gut, dass sich der DFB mit solchen Themen beschäftige, findet Janker. Weil der deutsche Fußball sich neuen Erkenntnissen nicht verschließen dürfe und sich ein Stück weit erneuern müsse: „So wie bisher reicht es nicht mehr, andere Nationen sind vorbeigezogen.“ Und seinen früheren Kollegen Jan-Ingwer Callsen-Bracker hält er für genau den richtigen Mann: „Man wird wohl niemanden finden, der im Fußball auf so hohem Niveau gespielt hat und sich nebenbei ein solches Wissen angeeignet hat.“

Die Geschichte steht stellvertretend für die neuen Ansprüche im DFB. „Unser Antrieb ist es, immer wieder die Komfortzone zu verlassen, offen und innovativ zu sein sowie neue Perspektiven zu gewinnen“, sagt Oliver Bierhoff, der beim Verband seit einem Jahr offiziell als Direktor Nationalmannschaften und Akademie geführt wird. „Wir sind überzeugt, dass dies ein Schlüssel ist, um im immer komplexer werdenden Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein.“

Das „Silicon Valley des deutschen Fußballs“

Die Akademie soll Wissen bündeln, Experten untereinander vernetzen, Impulse geben, Innovationen vorantreiben und damit letztlich Dienstleister für den gesamten deutschen Fußball werden. „Wir haben hohe Ansprüche“, sagt Bierhoff über das Projekt, das wahlweise als „Heimat des deutschen Fußballs“ oder als „Silicon Valley des Fußballs“ bezeichnet wird. Und anders als es in der oft als verstaubt verspotteten DFB-Zentrale üblich ist, wird sich die Akademie eher an einem Start-up orientieren: mit sogenannten Open-Space-Büros, einem jungen und dynamischen Team und einer Kultur der Transparenz und Offenheit. An ihrer Spitze steht Tobias Haupt, der auch erst 35 ist. „Wir wollen ganz bewusst keinen Elfenbeinturm errichten“, hat er dem Podcast „Sports Maniacs“ erzählt. „Innovation findet für uns ihm Kopf statt.“

Ende 2021 soll der Campus fertig sein, der etwa auf halber Strecke zwischen der Frankfurter Innenstadt und dem bisherigen DFB-Sitz unweit des Eintracht-Stadions im Stadtwald liegt. Sport und Verwaltung werden sich dann unter einem Dach befinden, weil auch die DFB-Zentrale auf das fast 50.000 Quadratmeter große Gelände ziehen wird. Dazu gibt es einen Fitnessbereich, Athletenhaus, Gastronomie, mehrere Naturrasenplätze, außerdem eine Fußballhalle mit einem Kunstrasenspielfeld „Der neue DFB wird ein Ort der Begeisterung, der Ideen und Begegnungen“, schwärmt Friedrich Curtius, der Generalsekretär des Verbandes. 550 Menschen sollen einmal auf dem Campus arbeiten.

„Das Projekt liegt mir seit mehr als einem Jahrzehnt sehr am Herzen“, hat Oliver Bierhoff im Mai gesagt, beim Spatenstich für die Akademie. Bierhoff war und ist der treibende Kopf hinter dem Projekt, das 150 Millionen Euro kosten wird – deutlich mehr als ursprünglich veranschlagt. Der DFB hat eigens einen außerordentlichen Bundestag einberufen, um sich die Mehrkosten genehmigen zu lassen. Als Bierhoff erstmals für die Idee einer Akademie warb, hieß der DFB-Präsident noch Theo Zwanziger. An diesem Freitag wird, ebenfalls in Frankfurt am Main, mit Fritz Keller der Nachfolger Zwanzigers ins Amt gewählt. Es ist bereits der dritte.