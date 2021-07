Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes geriet in ihrem ersten Gruppenspiel bei den Olympischen Spielen gegen Brasilien schnell in Rückstand. Trotz einer besseren zweiten Halbzeit unterlag das Team von Trainer Stefan Kuntz den Brasilianern am Ende verdient mit 2:4.(mehr dazu im Newsblog unten).

