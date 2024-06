Oranje jubelt spät gegen Polen Wout Weghorst schießt Niederlande mit erstem Ballkontakt zum Sieg

Als sich Wout Weghorst langsam auf den Weg zur Seitenlinie machte, brandete Jubel auf bei den Fans der Niederlande. Es lief die 81. Spielminute und trotz zahlreicher Chancen stand es im ersten Gruppenspiel 1:1. Bei der WM vor zwei Jahren hatte der frühere Stürmer des VfL Wolfsburg im Viertelfinale gegen Argentinien nach seiner Einwechslung zwei Tore erzielt – und auch am Sonntagnachmittag im Hamburger Volksparkstadion stach der Joker.

Weghorst war knapp zwei Minuten auf dem Feld, als er Holland mit seinem ersten Ballkontakt in Führung schoss. Da Jakub Piotrowski und Karol Swiderski in der 90. Minute die Doppelchance auf den Ausgleich vergaben, siegte Holland 2:1 (1:1) und der große Oranje-Block feierte einen gelungenen Auftakt in diese Fußball-Europameisterschaft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die vielen Fans aus den Niederlanden waren schon lange vor dem Spiel in Feierlaune gewesen. Mehr als 10.000 zogen am Morgen als Fanmarsch durch die Stadt und färbten Hamburg orange. Im Stadion waren sie anfangs ebenfalls tonangebend, bekamen dann aber einen überraschenden Stimmungsdämpfer.

Mit der ersten Strafraumaktion ging Polen in der 16. Minute in Führung. Bei einem Eckball von Piotr Zielinski hatte Adam Buksa das beste Timing. Zwischen Denzel Dumfries und Virgil van Dijk köpfte der Vertreter des verletzten Robert Lewandowski unhaltbar ein.

Xavi Simons und seine Kollegen ließen gegen Polen sehr viele Möglichkeiten ungenutzt. © AFP/JOHN MACDOUGALL

Die Niederlande hätten zu diesem Zeitpunkt schon führen können. Über weite Strecken der ersten Hälfte war es Einbahnstraßenfußball, der sich den Zuschauern in Hamburg bot. Die Mannschaft verfügt zwar nicht über das individuelle Talent und die großen Namen der Vergangenheit, Bondscoach Ronald Koeman ließ dennoch die Bundesligaspieler Matthijs de Ligt, Jeremie Frimpong, Donyell Malen und Ian Maatsen auf der Bank. Frenkie de Jong vom FC Barcelona verpasst die EM verletzt.

Das war den Niederländern aber keineswegs anzusehen. Sie erspielten sich Chancen fast im Minutentakt. Vor dem 0:1 hatten Cody Gakpo und Tijani Reijnders die frühe Führung knapp verpasst, danach scheiterten Kapitän Virgil van Dijk, erneut Reijnders, Gakpo und Memphis Depay.

Polen fand ohne Lewandowski und den verletzt erst gar nicht nominierten Arkadiusz Milik offensiv kaum statt und war auch defensiv anfällig. Die Außenverteidiger wurden von ihren schnellen Gegenspielern regelmäßig überlaufen und nach Ballverlusten taten sich große Lücken auf. Der überfällige Ausgleich resultierte dann auch weniger aus der holländischen Klasse als aus einem individuellen Aussetzer der Polen.

Adam Buksa köpft inmitten der niederländischen Verteidiger das 1:0 für Polen. © imago/Pro Shots

Nicola Zalewski hatte links am eigenen Strafraum die fatale Idee, einen diagonalen Ball in das schlecht besetzte Mittelfeld zu spielen. Dieser landete bei Nathan Aké und von dort bei Gakpo, dessen Schuss von Bartosz Salamon unhaltbar abgefälscht wurde. Der Stürmer vom FC Liverpool hätte beinahe noch vor der Pause das 2:1 nachgelegt, doch er verfehlte das Tor von Wojciech Szczesny genauso wie Depay.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Holland durch den Leipziger Xavi Simons die erste Chance. Anschließend wurde der Außenseiter aber mutiger. Nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten prüfte Jakub Kiwior Torwart Bart Verbruggen.

Bei den Niederländern häuften sich nun Fehler im Spielaufbau und der große Oranje-Block verfolgte das Geschehen erstaunlich ruhig, während die polnischen Fans immer lauter wurden. Die Schlussphase gehörte dann wieder dem Favoriten, dem im Abschluss aber weiter die Präzision fehlte – bis Wout Weghorst das Feld betrat.